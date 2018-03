Stiri pe aceeasi tema

- Vom dormi mai puțin cu o ora la trecerea la ora de vara In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, romanii isi dau ceasul cu o ora inainte, deoarece Romania trece la ora de vara. Mai exact, in noaptea ce desparte 24 martie de 25 martie 2018, toate ceasurile din Romania vor fi date cu o ora inainte.…

- Ora de Vara a fost introdusa in timpul Primului Razboi Mondial, din ratiuni legate strict de acest conflict. Germania și Austro-Ungaria au fost primele țari care au introdus acest sistem, incepand cu 30 aprilie 1916, in scopul economisirii rezervelor de carbune necesare producției de razboi.…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat urnele valorice inaintea tragerii la sorti a grupelor preliminare de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2020, care va avea loc in 12 aprilie, la Trondheim (Norvegia). In premiera, turneul final continental va fi gazduit de trei…

- Romania va trece la ora de vara in acest weekend, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Astfel, in noapte ce desparte 24 martie de 25 martie, ora 3 va deveni ora 4, astfel ca ziua de 25 martie va avea doar 23 de ore. Ceasurile se vor da inainte in acelasi moment in toate tarile Uniunii Europene.…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- Potrivit raportului, Finlanda este cea mai fericita tara din lume, tara nordica urcand pe primul loc in acest clasament de pe a cincea pozitie ocupata anul trecut, detronand astfel Norvegia, potrivit Agerpres. Ca de obicei, si in 2018 primele zece locuri ale topului celor mai fericite tari din lume…

- Potrivit Raportului Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Finlanda este cea mai fericita țara din lume.Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap…

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila a publicat noul Raport asupra fericirii. A fost analizata situația din 156 de tari, iar potrivit datelor, cele mai fericite țari sunt cele din nordul Europei. La polul opus se afla state precum Burundi, Sudan și Tanzania. Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare…

- Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN), un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform scorurilor obtinute la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, asistenta sociala,…

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN),…

- Declarațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin despre crearea unei noi generații de arme de inalta tehnologie in Rusia nu va afecta strategia militara a Americii, a declarat duminica secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat de Voice of America. La 1 martie, Putin a prezentat imagini…

- Gica Hagi, la PSG! ”Credeți ca e imposibil? Este normal!”. Dupa ce a devenit campion al Romaniei cu FC Viitorul, Gica Hagi este tentat sa incerce sa lucreze ca antrenor la un club puternic din Europa. Pe lista ”Regelui” se afla și puternicul club francez Paris Saint Germain, care tocmai a ratat calificarea…

- Sanofi Genzyme, companie pionier in cercetarea si dezvoltarea terapiilor pentru boli rare, a inceput activitatea in Romania in urma cu 13 ani, moment in care diagnosticarea bolilor orfane era deficitara, iar solutiile terapeutice nu faceau parte din programe nationale. Despre evolutia domeniului…

- ”In momentul acesta, aceasta lege a fost votata in Senatul Romaniei de catre Comisiile reunite juridica, buget-finanțe și economica. Luni intra in plenul Senatului, dupa care iși urmeaza parcursul legislativ la Camera Deputaților. Eu sper ca intr-o luna jumate aceasta lege sa ajunga la promulgare,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, conform tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Turdenii vor juca primul meci pe teren propriu, pe 24 sau 25 martie, mansa secunda fiind programata in Norvegia, o saptamana…

- ♦ Romania s-a situat anul trecut pe locul cinci in regiune dupa valoarea medie a tranzactiilor semnate, de 21,2 mil. euro, arata raportul anual al Euromoney (EMIS) si al casei de avocatura CMS ♦ Cele mai interesante piete pentru investitori, fie ei strategici sau financiari, sunt Polonia, Cehia, Rusia…

- Statele Uniunii Europene au inceput sa adopte ora de vara incepand cu 1970 pentru a economisi energie dupa primul șoc petrolier. In Romania, ora de vara a fost reintrodusa in 1979. Atunci s-a stabilit ca in ultima duminica din martie, romanii sa-și dea ceasurile cu o ora inainte, potrivit Digi24. …

- In Romania, increderea consumatorilor in cresterea economica a scazut in urma crizei guvernamentale care a continuat, in timp ce increderea consumatorilor din Europa a crescut usor in trimestrul IV din 2017, potrivit unui studiu dat publicitații de GfK. “Criza guvernamentală care continuă…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Noile tehnologii si competitia la nivel geopolitic schimba natura razboaielor, comenteaza revista The Economist, observand ca exista noi tipuri de conflicte militare, intrastatale, civile, in zone urbane, si anticipand ca Rusia si China nu vor accepta dominatia internationala a Statelor Unite, transmite…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Macedoniei, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Zagreb.Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off…

- Federatia Europeana de Handbal a anunțat componența celor doua urne valorice, inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, programate astazi, la Zagreb. Romania a fost distribuita in urna a II-a, alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria (locurile 13-16…

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS.'Avem informatii…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- 1500 de muncitori au terminat de instalat o noua linie de cale ferata in 8,5 ore, in cadrul lucrarilor de modernizare a garii Longyan din provincia Fujian. In Romania, care mai are inca terasamente de pe vremea lui Carol al II-lea, cand se vor intampla miracole de acest gen? Lucrarile au inceput saptamana…

- Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana prezinta statisticile evoluției europene a prețurilor combustibililor. In perioada cuprinsa intre 1 și 15 ianuarie in Romania carburantii s-au scumpit cu cca 3%, respectiv 16 bani pe litrul de benzina si…

- Turneul de prezentare a trofeului Cupei Mondiale de fotbal a inceput luni la Londra cu o ceremonie la care au participat doi fosti castigatori ai competitiei, englezul Sir Geoff Hurst si italianul Andrea Pirlo, a anuntat site-ul FIFA. Inaintea Mondialului care va avea loc in Rusia intre…

- Organizatorii Forumului Global al Femeilor Lideri Politici au modificat, din mers, programul anterior anunțat, așadar am aflat cu surprindere, ca in prima zi de ședere in Reykjavik, Islanda, suntem invitate, pentru cateva ore, la reședința Excelenței Sale, Guoni Th. Johannesson, președintele Islandei.…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Germania are cel mai puternic pașaport al lumii, conform Indicelui Henley Passport din 2018. Este al cincilea an consecutiv, in care o țara europeana este in top pe lista Henley, care ia in considerare numarul de țari pe care titularul de pașapoarte le poate vizita fara viza. Clasamentul se bazeaza…

- Evenimentul premium dedicat exclusiv industriei e-commerce, TeCOMM, se desfasoara la Bucuresti intre 7 si 8 martie, sub tematica Haute couture your eCommerce business! si va reuni peste 300 proprietari ai magazinelor online, profesionisti in eCommerce, influenceri si jucatori importanti din industrie.…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…

- REVELION 2018 in lume. Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja in 2018. La ora 12.00 (ora Romaniei) focurile de artificii au marcat intrarea in Noul An in aceste insule, cunoscute in intreaga lumee și sub denumirea de Insula Craciunului. Insula este situata…

- Protestatarii si politicienii din Romania, "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia", se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie si pentru decizia presedintelui Iohannis privind legile Justitiei, noteaza New York Times. Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate…

- Publicatia scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului aceste legi. De asemenea, New York Times aminteste si despre modificarile la Codurile penale, dar si despre problemele penale ale…

- Protestatarii si politicienii din Romania – “tara care s-a luptat mult timp cu coruptia” – se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- La un moment dat poetul Nichita Stanescu scria, in anii ’70, versul: ”Ce am eu mai ascuns in mine, sangele miscand un gand (…)”. In anii ’90, un anunț pentru angajare in Japonia suna așa: ”Caut casiera, grupa A”. Este vorba despre grupa de sange A. Adica, Nichita Stanescu știa ce spune, sangele determina…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…