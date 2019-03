Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat marti in favoarea renuntarii la sistemul orei de vara si de iarna, in care ceasurile sunt ajustate cu o ora in fiecare primavara si toamna, masura urmand sa fie aplicata din 2021.

- Eurodeputații au votat in favoarea renunțarii la practica de ajustare a ceasurilor cu o ora in primavara și toamna incepand cu 2021. Țarile europene care decid sa mențina permanent ora de vara vor...

- Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, abolirea schimbarilor sezoniere ale orei in Uniunea Europeana in 2021. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au...

- Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al PPE, a anuntat ca Fidesz, formatiunea condusa de premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost suspendata din Partidul Popularilor Europeni. Acesta e un prim pas care poate duce la o eventuala excludere a formatiunii maghiare din familia populara europeana.

- Parlamentul European a votat, marti, o rezolutie in care se afirma ca UE trebuie sa impuna sanctiuni suplimentare in cazul in care Rusia continua sa incalce dreptul international. Dintre europarlamentarii romani, Doru Frunzulica si Gabriela Zoana s-au opus acestei rezolutii, scrie analistul Sorin Ionita…

- Socialiștii europeni au inceput sambata campania electorala pentru Parlamentul European din 2019, prin desemnarea oficiala a lui Frans Timmermans, in prezent vicepresedinte al Comisiei Europene, pentru funcția de presedinte, relateaza site-ul Politico.eu.Flancati de panouri uriașe de culoare…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, joi, ca Parlamentul European a votat creșterea fondurilor UE post-2020 și a cerut Guvernului Romaniei sa obțina același vot in Consiliul Uniunii Europene.„Plenul Parlamentului European a votat ieri poziția proprie privind modificarile aduse…

- Ludovic Orban face o greșeala strategica fundamentala și nu înțelege cu cine intra în competiție electorala pentru europarlamentare, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, dupa declarațiile de sâmbata ale liderului liberal. „Îi amintesc o vorba: trebuie sa lași loc de…