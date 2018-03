Stiri pe aceeasi tema

- ORA DE VARA 2018 - Pe 25 martie 2018 se schimba ceasul. Cand se schimba ora? Ei bine, Romania trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie 2018. Asftel, ora 03:00 va deveni ora 04:00. CFR Calatori, la ora de vara. Cum vor circula trenurile Incepand cu data de 25 martie 2017, in activitatea…

- Schimbarea uriasa a Garii de Nord Timisoara pentru 2021. O pasarela va duce cu liftul calatorii de la tren la parcare. Va fi cea mai frumoasa din vestul Romaniei.Pentru momentul 2021, nu doar orasul se straduieste sa-si schimbe infatisarea,...

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- La inceputul lui 2017 Romania a fost martora unor proteste de amploare. Sute de mii de oameni au iesit in strada dupa ce Guvernul a emis celebra OUG 13. Executivul a renuntat pana la urma la aceasta ordonanta, dar la finalul lui 2017 a schimbat legile justitiei.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu…

- Schimbarea conditiilor de creditare, precum si scaderea preturilor la locuinte din ultimii 10 ani, permit in prezent unei familii cu venituri lunare de 750 de euro sa achizitioneze, pe baza unui credit, un apartament de 3 camere cu o valoare de pana la 97.000 de euro, fata de o garsoniera in valoare…

- Potrivit anuntului de licitatia publicat pe SEAP, contractul de servicii de acrodare de credit nu a intrat sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, contractul a fost castigat de Banca Comerciala a Romaniei, iar valoarea acestuia este de 177.283 euro, fara TVA. Nu s-a…

- Contrar credinței populare, nu toți șoferii circula cu viteza pe strazile din Romania. Totuși, mulți se intreaba daca este permis ca unii dintre conducatori auto sa circule cu 20 de km/h intr-o localitate unde limita este de 50 de km/h?

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- PESCAR LA CLUJ. Parteneriatul public-privat Bloggerul și pescarul clujean Sorin Tot remarca un fenomen scapat de sub control: felul in care este reglementata activitatea piscicola in Romania. “Nu știu altii cum sunt, dar eu am început sa am capacitati extrasenzoriale. De anul asta.…

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" va introdusa in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), dupa ce Ministerul Muncii a avizat favorabil o solicitare in acest sens a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Potrivit…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a inaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, respectiv Directiei Politici de Ocupare, Competente si Mobilitate Profesionala, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea…

- Senatul a inițiat un proiect de lege care ar putea favoriza șoferii din Romania care conduc preventiv și care nu au acumulat puncte de penalizare și sancțiuni pe parcursul unui an. Un act normativ inițiat de Senat modifica Ordonanța de urgența nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Șoferii…

- Atacurile la adrsa DNA din ultimele zile si mai ales asupra Laurei Codruta Kovesi au facut ca politicienii din Romania sa se imparta in doua clase, cei care doresc schimbarea acesteia si cei care se opun acestei idei. Din a doua categorie face parte si Ludovic Orban. Acesta a declarat ca nu doreste…

- Piata energiei se schimba si cred ca elementul de baza este digitalizarea, in conditiile in care companii ca Google sau Amazon vor fi furnizori de energie,a declarat Alessio Menegazzo, director Sustenabilitate si Afaceri Institutionale Enel la ZF Power Summit "Cred ca trebuie sa invatam…

- Alina Cuzuban este un proaspat antreprenor, care intruchipeaza o combinatie rara de manager implicat, om tehnic si adevarat artist. Din mainile ei ies manichiuri care cocheteaza cu perfectiunea, de la constructii complicate pana la unghii minimaliste, extrem de rafinate. In plus, avand un…

- 'Romania sustine mentinerea bugetului PAC si cei doi piloni si spune nu plafonarii. Vrem sa ne ducem spre convergenta, sa vedem ce perspective cream pentru fermierii tineri. Un tanar de astazi nu poate fi un fermier de maine fara pamant. Ce perspective ii dam? Si noi avem din acest punct de vedere…

- Numarul hotelurilor din Romania a crescut in ultimii trei ani cu mai putin de 70 de unitati, adica cu 4%, insa la nivelul categoriilor se observa schimbari majore, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Ministerul Turismului. Institutia afiseaza anual structurile de cazare clasificate si cele a…

- Presedintele Comisiei economice din Senat: O voi chema pe Olguta Vasilescu sa ne explice ce vrea sa faca Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu (PNL), a declarat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate, dar…

- Cele doua dezastre mosite in 2017 de PSD, legea salarizarii si reforma fiscala, si-au dat mana dupa 1 ianuarie iar ca urmare romanii s-au trezit din betia promisiunilor electorale cu salariile amputate. Trecerea contributiilor in sarcina angajatilor a dat lovitura de gratie salariatilor, primii fluturasi…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- Dimensiunea economica si strategica a cooperarii bilaterale dintre Romania si Ungaria si oportunitatea punerii in practica a unor proiecte si investitii comune in domenii precum energia si infrastructura constituie teme abordate luni la intalnirea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, președintele Senatului a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica…

- Doliu în Senatul României.Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la vârsta de 63 de ani. Era bolnav, suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din România.

- In ultimele 12 luni, Romania a avut doi premieri. Instabilitatea politica pare ciudata avand in vedere configurația Parlamentului. Care este parerea bacauanilor pe aceasta tema și daca ar exista un politician bacauan capabil sa conduca Guvernul, am incercat sa aflam ieri. Insa, chiar in timp ce eram…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate…

- "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Potrivit unor siteuri de specialitate: “…tehnologia LED a batut toate celelalte surse de iluminat, in 2017. Cat cistigati la factura daca schimbati becurile din casa? Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile…

- In ziua de 13.01.2018, ora 13,30 , la Monumentul Eroilor din Bistrita (Piata Pertru Rares) Clubul Monarhistilor Bistriteni invita membrii clubului si simpatizanti ai Monarhiei Romane la ceremonia slujbei de pomenire la 40 zile la trecerea in ceruri a Regelui nostru, Mihai I de Romania. Slujba va fi…

- Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa. Cat castigati la factura si la ce trebuie sa va uitati. Daca inlocuiti un bec clasic,…

- Anatol Basarab a spus pe larg previziunile pentru 2018 in cazul fiecarei cifre personale in parte. Aceasta se calculeaza adunand ultimele cifre din anul nașterii (pentru 1966: 6+6 = 12; 1+2 = 3. Cifra 3 este cifra personala pentru anul de naștere 1966. Cifra personala 1: Puterea cea mai mare…

- Anul acesta, Irina Columbeanu a petrecut sarbatorile de iarna departe de Romania, tocmai in America, unde locuiește mama sa, Monica Gabor. Fiica sa s-a bucurat de o vacanța pe cinste pe aceste taramuri indepartate, de altfel este deja obișnuita cu calatoriile in afara Romaniei, ba in Dubai unde sta…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei , in numar foarte mare, o apreciaza si ti transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta sle raspunde.

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Conform indicatorilor standard ai evaluarii calitatii activitatii economice, anul 2017 a fost bun pentru Romania. S-a inregistrat o rata a cresterii economice la nivel de record european, deficitul bugetar s-a incadrat in limitele admise, rata somajului s-a situat la un nivel mai mult decat…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca are deosebita placere de a invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion împreuna în Piața Unirii, având în vedere ca Revelionul 2018 are o însemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea în Anul Nou,…

- Moartea Regelui Mihai este cel mai important eveniment al anului 2017, arata un sondaj IRES. Modificarile aduse legilor justiției și scandalul OUG 13 sunt considerate cele mai importante evenimente politice ale anului 2017. La intrebarea deschisa „Care a fost evenimentul politic major al anului 2017?”,…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Schimbarea ministrului Apararii Nationale, modificarea Legii privind organizarea si functionarea MApN, semnarea contractelor pentru achizitia sistemelor Patriot, desfasurarea in Romania a exercitiilor militare internationale Noble Jump si Saber Guardian si participarea militarilor romani in premiera…

- Este mai mult decat evident faptul ca dupa trecerea acestei perioade de timp, aproape nimeni nu mai este convins ca, ceea ce s-a intamplat in decembrie 1989 a fost o revolutie autentica, iar poporul roman si-a luat in propriile maini viitorul si soarta. De fapt totul a fost o mare inselatorie, sub acoperirea…

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- "Am auzit, mai devreme, intervenția unui coleg senator, care facea intre Romania și Polonia. In primul rand, vreau sa va spun ca Polonia este o țara care merita toata admirația pentru ca știe sa-și respecte valorile, tradițiile, independența și suveranitatea. Nu am sa fac comentarii in legatura cu…