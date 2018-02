Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi sear[ ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna într-un pahar cu apa".

- Deputatii europeni au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata joi in Parlamentul European la Strasbourg, informeaza legislativul european intr-un comunicat de presa. Initiative cetatenesti au aratat o anumita…

- 'Induiosatoare, daca n-ar fi fost usor jenanta, atitudinea domnului Toader, care astepta cuminte pe culoar, precum un catelus de companie, desi cunostea bine ca nu era invitat si care era procedura, deci ca nu va fi si dansul chemat in sesiunea de 'ham-ham' politic. Spune multe despre credibilitatea…

- Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul eurodeputatei Claudia Țapardel la…

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei, spunand ca "s-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista" si ca afirmatiile facute de comisarul…

- Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, considerandu-se ca, in acest fel, incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. Romania si…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a fost citat de BBC in pagina electronica a publicației cu referire la dezbaterea de astazi de la Strasbourg privind imparțirea locurilor Marii Britanii din Parlamentul European post-Brexit.”Toata lumea știe ca Europa trebuie reformata, dar noi discutam aici…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens.…

- Parlamentul European a organizat miercuri, 7 februarie 2018, o sesiune extraordinara la Strasbourg, in cadrul dezbaterea cu tema „Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”, dezbatere in care principalul subiect a fost proiectul privind controversatele…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema “Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”, potrivit unui comunicat al institutiei europene. Ora estimata pentru inceputul dezbaterii este 17:45…

- Cetatenii europeni vor avea un acces online mai mare si mai usor la achizitii de produse, rezervari de hoteluri, inchirieri de masini, festivaluri sau bilete pentru parcurile de distractii din alte state ale Uniunii Europene, conform unor noi reguli adoptate marti de Parlamentul European, reunit…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania", potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

"Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar.

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice,…

- Pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris, Parlamentul European a adoptat marți, 6 februarie 2018, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in UE. Noua lege, agreata deja informal cu miniștrii statelor membre, va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Cumparaturi online fara frontiere……………………………………………………………………. 3 Cumparatorii online vor avea acces mai larg transfrontalier la produse, rezervari de hoteluri, de mașini sau la concerte, conform noilor reguli care interzic blocarea geografica nejustificata, dezbatute luni și votate marți. Alegeri 2019:…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Turda, exemplu de bune practici in Parlamentul European! Deputații europeni au felicitat intreaga echipa! ————————————————- Astazi am susținut alaturi de echipa mea conferința „Turda, exemplu de bune practici in accesarea

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- "Vom incerca sa ne normalizam relatiile cu Rusia. Acest lucru depaseste cu mult pragul posibilitatilor noastre, de aceea decizia va fi comuna europeana", a declarat premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care prezinta in Parlamentul European de la Strasbourg prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Nominalizarea Vioricai Dancila, liderul delegației PSD in Parlamentul European, ca Prim Ministru al Romaniei, este salutata de la Strasbourg de catre Claudia Țapardel, unul dintre cei mai tineri europarlamentari romani, membru in Comisia pentru Transporturi și Co-Președinte al Intergrupului pentru…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a dat asigurari marti, la Strasbourg, ca Uniunea Europeana este "in continuare deschisa" la o razgandire a Marii Britanii in privinta Brexit-ului, in contextul in care in ultimele zile a aparut ideea unui al doilea referendum, relateaza AFP. …

- La propunerea lui Mircea Diaconu, Comisia Europeana ridica pragul de finantare pentru proiectele de restaurare a patrimoniului cultural. La sfarsitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de…

- Claudia Țapardel considera ca orice formula noua de redistribuire trebuie sa fie echitabila pentru toate statele membre și sa nu prejudicieze reprezentarea țarii noastre la urmatoarele alegeri europene din 2019. In calitate de membru in Comisia pentru Afaceri Constituționale, principalul for…

- Parlamentul European admite folosirea fosfatului, aditivul folosit la prepararea kebab-ului și shaornei. Suspansul s-a terminat pentru cei carora le era teama ca vor ramâne fara preparatul favorit. Deputații nu au reușit sa adune voturile necesare interzicerii fosfatului în…

- Parlamentul European si-a declarat miercuri sprijinul pentru lansarea urmatoarei faze a negocierilor intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Parlamentul European si-a adoptat rezolutia privind Brexit-ul, in care noteaza ca au fost realizate progrese suficiente…

- "In aceasta dupa-amiaza reprezint Comisia in plenul Parlamentului European de la Strasbourg in cadrul reuniunii finale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeana privind simplificarea normelor europene in cadrul politicii agricole comune (PAC). Acordul de astazi va ușura viața agricultorilor…

- Franța dorește ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franța, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP. "Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape…

- Deputații europeni au adoptat pe 14 noiembrie un Regulament care prevede o mai buna protecție a consumatorilor din mediul online și care va identifica și opri mai repede comercianții falși, potrivit unui comunicat de presa al Parlamentului European remis Calea Europeana. Textul legislativ, aprobat de…

- Parlamentul European este pregatit sa inceapa negocierile cu statele Uniunii Europene pe tema regulilor de repartizare a solicitanților de azil in UE, dupa ce eurodeputații au aprobat joi, in ședința in plen de la Strasbourg, poziția de negociere a legislativului european, noteaza AFP. În…

- In multe cazuri, banii europeni alocați pentru proiecte de mediu sunt irosiți, la nivelul Uniunii, in proiecte care nu aduc rezultatele dorite, iar Comisia Europeana ar trebui sa se implice mai mult pentru a asigura folosirea mai eficienta a acestora, a atras atenția eurodeputata Daciana Sarbu miercuri,…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…