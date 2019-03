Propunerea legislativa inaintata anul trecut de Comisia Europeana a fost votata in Parlamentul European. Aceasta prevede inlaturarea obligativitații de schimbare sezoniera a orei in statele membre. Tradiția europeana de zeci de ani a schimbarii orei de iarna cu ora de vara și invers ar putea fi istorie. Comisia pentru Transport si Turism din Parlamentul European a votat in favoarea renunțarii la schimbarea orei, conform A1 . Ora de vara 2019. Cand nu va mai fi obligatorie Daca raportul va fi aprobat de plenul PE si de statele membre in cadrul Consiliului UE, legea va intra in vigoare din 2021.…