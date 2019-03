Ora de vară 2019. Europa a luat decizia O comisie din Parlamentul European și-a dat acceptul pentru a stopa practica orei de vara in Uniunea Europeana in anul 2021, astfel ca masura va fi inaintata plenului pentru vot, potrivit Reuters. Daca va fi adoptata de parlamentari, inițiativa va fi negociata cu statele membre. Ora de vara 2019. Executivul comunitar a lansat un sondaj online, in care a chestionat aproximativ 5,6 milioane de cetațeni europeni din totalul de 510 milioane, dintre aceștia, 84% s-au declarat in favoarea renunțarii la aceasta practica de a schimba ora de doua ori pe ani. Vezi si: Ora de vara - Se schimba… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Vezi si: Ora de vara - Se

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana risca un "cosmar" populist-nationalist pana la mijlocul deceniului urmator, solutia fiind ca politicenii centristi sa castige o sustinere publica mai mare pentru cauza europeana, avertizeaza Guy Verhofstadt. Alegerile din luna mai ar putea genera un cutremur in Parlamentului…

- O comisie de la Parlamentul European a transmis luni ca se vor relua dezbaterile privind renunțarea la schimbarea fusului orar de doua ori pe an în Uniunea Europeana, începând cu 2021, scrie Reuters. Anul trecut, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a demarat…

- Presedintele Emmanuel Macron a atras atentia asupra pericolelor revirimentului nationalismului si a sustinut ca Franta si Italia trebuie sa depaseasca recentul conflict diplomatic si sa colaboreze din nou pentru binele Europei, intr-un interviu acordat duminica televiziunii italiene de stat RAI,…

- Twitter a lansat marti in Europa mijloace care vor face mai usor pentru alegatori sa identifice reclamele electorale inaintea alegerilor-cheie pentru Parlamentul European din luna mai, pe fondul unor temeri privind actiuni de dezinformare ale Rusiei, relateaza Reuters. Retelele sociale…

- Inițiativa germano-rusa privind crearea unei conducte noi care se numește Nord Stream 2 și care sporește independența Europei de gazul rusesc primește o lovitura. Urma ca Uniunea Europeana sa ia o decizie privind modului in care se raporta la acest proiect. Dancila - Merkel, discuție …

- Populatia Germaniei a depasit pragul 83 de milioane la sfarsitul anului trecut, de la 82,8 milioane in anul precedent, releva estimarile initiale ale Biroului Federal de Statistica, citate de Reuters. Această creştere, determinată parţial de imigraţie, marchează un nou…

- "Ingrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistența. A se vedea populațiile de cormorani. Am discutat cu comisarul. A vazut Romania. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingator, i-am spus ca cormoranii in Romania fac baie in piscine. Atat de mulți... nu se mai feresc de oameni. De…

- Cererea mondiala de carbune va continua sa creasca pana in 2023, in conditiile in care majorarile inregistrate in India si alte tari din Asia vor compensa scaderile inregistrate in Europa si SUA, a apreciat Agentia Internationala a Energiei (IEA) intr-un raport publicat marti, transmite Reuters preluata…