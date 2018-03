Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece in noaptea de 24 martie spre 25 martie la ora de vara. Ceasurile se vor da cu o ora inainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Duminica, 26 martie, va fi cea mai scurta zi din anul 2018, avand practic 23 de ore. In perioada orei de vara, diferenta dintre ora oficiala a Romaniei si Timpul…

- Plata cu bani cash nu se mai face decat la magazinul din colț, iar acest lucru ajuta la creșterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, este de parere șeful Mastercard pe Romania, Cosmin Vladimirescu. „Suntem pe locul 2 la economia subterana. Avem un studiu care spune ca 27,6% din PIB este in…

- The Script vine pentru prima data in Romania la Festivalul Neversea, programat in perioada 5-8 iulie 2018, la Constanța. In line-up-ul celei de-a doua ediții mai urca alaturi de ei: John Newman, Scooter, Redfoo, Axwell&Ingrosso, Hardwell, Steve Angello, Alan Walker, W&W, Sunnery James & Ryan Marciano,…

- Incepand cu a doua jumatate a lunii aprilie, celebra banca inființata de stat in 1991, dar privatizata ulterior și deținuta de greci, Bancpost, va fi integrata in Banca Transilvania. Banca cu sediul...

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, dar declinul s-a redus in ianuarie, cand s-au pierdut 6.495 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in principal de o reducere a mortalitatii, arata datele publicate vineri de Institutul…

- Google vorbeste foarte rar in public despre platforma Android Wear, aceasta fiind in mare parte neschimbata in ultimii doi ani. De altfel, foarte putine lucruri s-au schimbat si pe partea de capabilitati hardware oferite de catre parteneri, intrucat exista in continuare un singur chipset dedicat: W2100…

- Marius Sadoveac (32 ani), jucatorul echipei nationale, a decis sa revina in Liga Nationala dupa doua sezoane petrecute in Franta la Tremblay. Jucatorul de mana stanga a semnat un contract cu Politehnica Timisoara, astfel ca va reveni acasa dupa o pauza de 10 ani. Intre timp, el a mai evoluat la…

- Cele mai multe femei care detin calitatea de asociat sau actionar in companiile active din Romania se incadreaza in grupa de varsta 40-49 de ani, respectiv un procentaj de 29% (140.216 persoane) dintr-un total de 482.

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre ultimul raport de tara privind Romania, publicat miercuri de Comisia European, politicile fiscale ale guvernarii PSD si cresterea PNL in sondaje.

- Alina Mungiu Pippidi, cunoscuta ca politolog cu un rol important in lupta anticoruptie din Romania, si un critic al PSD, sare in apararea lui Liviu Dragnea. Pippidi a declarat la Realitatea TV ca Dragnea nu este mai rau ca alti lideri PSD. Mai mult, Pippidi a aratat chiar o sustinere pentru liderul…

- Ziua Protecției Civile in Romania a fost marcata de pompierii hunedoreni prin organizarea Porților deschise, avansari in grad inaintea expirarii stagiului minim și prezentarea tehnicii intrata de curand in dotarea I.S.U. Hunedoara. Pentru merite deosebite și comportare demna au fost avansați…

- Reprezentanții instituțiilor din Bistrița-Nasaud s-au intalnit astazi in curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud pentru a sarbatori Ziua Protecției Civile. In ciuda codului galben de ger, a avut loc o defilare pentru a consemna cei 85 de ani de la inființarea Protecției Civile…

- Romania este in continuare afectata de valul de frig polar care s-a abatut asupra Europei. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Doua treimi din teritoriu se afla deja sub incidența unor coduri galbene sau portocalii de ger, ninsoare și…

- Campioana Romaniei Volei Alba Blaj a pierdut ultimul meci din grupa, un meci fara miza, ardelencele fiind calificate in Final 6 dupa etapa a cincea. Volei Alba Blaj este prima echipa din Romania care ajunge in Final 6 in Liga Campionilor. Ardelencele sunt practic intre cele mai bune șase echipe de pe…

- Primarul Timișoarei se plictisește in drum spre Viena, in dreapta șoferului sau Vasile Paraschiv, așa ca s-a gandit sa-și aștearna gandurile pe o foaie și sa se planga de greaua moștenire. Nu este prima data cand primarul Nicolae Robu susține ca Timișoara a ramas mult in urma și ca in ultimii 40…

- Aproximativ 150 de elevi din clasele I-IV de la una dintre cele mai mari școli din Timișoara vor invața in containere, in curtea școlii. Este vorba despre construcții modulare care arata, din exterior, ca niște containere de muncitori, insa in interior sunt mai moderne decat multe sali de clasa din…

- In spitalele din Romania exista speranta si profesionalism. Medicul Gabriela Dumitru conduce sectia de neonatolgie a Spitalului din Slobozia, desi a iesit la pensie de 6 ani. Insa nu are cine sa-i ia locul. Asa ca face, in continuare, garzi. Si continua sa astepte un medic tanar, caruia sa-i poata impartasi…

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- Guvernul doreste dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta Guvernul va aproba în scurt timp bugetul fondului de mediu, ceea ce va duce la dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta si canalizare, în zonele în care acestea nu exista, a anuntat ministrul…

- Fundata, localitatea din județul Brașov cunoscuta mai ales pentru turiștii care o viziteaza an de an, ”ascunde” o poveste pe care puțini dintre romani o cunosc. Aflața la cea mai mare inalțime din țara, școala din Fundata este la puțin peste 1.300 de metri altitudine. Am vrut sa aflam cum se face carte…

- Squishy mai este cunoscuta si drept kawaii squishy, "kawaii", insemnand "dragut" in limba japoneza. Aceste jucarii antistres sunt de multe ori infuzate cu parfum si pot lua cele mai diverse forme: de la animale, cutiute de lapte, gogosi, prajituri, fructe sau legume. Parfumul poate potenta efectul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- Romania a invins Canada cu scorul de 3-1, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce perechea Gabriela Dabrowski/Carol Zhao s-a impus cu 4-6, 6-1, 10-6 in meciul de dublu...

- Aceasta desi explicase ca in interviul anterior, acordat Pro TV, a gresit din cauza numarului mare de intrebari si a presiunii timpului. "Avem inca in Romania meserii masculinizante si meserii feminizante. Ati vazut, vedem pe televizoare femeile de servici din Romania. De ce este feminizanta? De ce…

- „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila. Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze,…

- De ce o femeie nu poate fi motostivuitor, s-a intrebat sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse. Gabriela Draghici s-a corectat ulterior si a pus greseala pe seama presiunii timpului. Cert e ca executivul Dancila vrea sa combata discriminarea din institutii.

- Nationala Romaniei a surclasat echipa Germaniei cu scorul de 85-6 (31-6), sambata, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci din Rugby Europe International Championship 2018. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat dupa primul primul meci din cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Canada, de la Cluj, ca este bucuroasa ca a reusit sa aduca primul punct echipei Romaniei in aceasta competitie. Cirstea a spus despre jocul facut ca nu a fost unul extraordinar,…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- IT-iștii clujeni le fac strategie de fonduri europene autoritaților din București Programele de finanțare au o lipsa de predictibilitate a lansarilor in Romania, dar nu exista nici un calendar ferm, nenegociabil pentru lansarea tuturor apelurilor, macar cu 1-2 ani in avans, susțin reprezentanții…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor, printr-un comunicat remis…

- Cele trei formatii feminine din Romania care isi continua evolutiile in editia 2017-2018 a Cupelor Europene la volei au meciuri la mijlocul acestei saptamani. Echipele din Cupa Challenge, ajunse in optimi, sustin in deplasare mansa tur si spera sa obtina rezultate care sa le permita calificarea la returul…

- Buda cere demisiile lui Dragnea si Tariceanu: Romania risca sa o ia pe urmele Poloniei Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor,…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Irina-Camelia Begu (40 WTA) va juca miercuri la Australian Open si la simplu, dar si in proba de dublu. Vor mai evolua Sorana Cirstea (dublu), Monica Niculescu (dublu), Florin Mergea (dublu) si Mihaela Buzarnescu (tot dublu).

- Buletin de Carei informeaza cetatenii manipulatori de opinie ca fiecare primar din Romania incaseaza lunar un salariu. Din data de 1 ianuarie 2018, primarul din Carei vrea salar de 12.350 lei, plus bonus 25% din spor de proiect. Dorinta sa a fost votata de consilierii majoritari in cadrul sedintei…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in…

- Studenti din cele mai importante centre universitare din Romania au protestat sambata, la Timișoara, fata de modificarile din sistemul judiciar. Intr-un gest simbolic, tinerii au purtat pe umar sicriul Justitiei.

- De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și in categoria…

- Povestea maratonistul cu o singura mana: „Suferința e o parte din mine. Nu ma vad traind fara ea. De cand m-am nascut, suferința a fost ceva firesc in familie. Degeaba aș spune acum ca vreau binele, fiindca nu știu ce e ala, nu știu cum sa-l abordez.” Levente Ioan Polgar are o detașare pe care numai…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a intalnit duminica, 24 decembrie, in baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Fortelor Navale Americane, Richard Spencer, si cu comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller. Potrivit unui…

- Sute de mii de globuri lucrate manual de sticlarii romani ajung, an de an, in brazii din intreaga lume. Intr-un atelier din Cluj este sarbatoare in fiecare zi, iar cei 30 de angajați se transforma in ajutoarele Moșului și realizeaza, cu migala și talent, decorațiuni pictate cu peisaje sau personaje…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta seara trei noi avertizari tip cod galben, astfel: 1. Valabil de astazi, de la ora 22.00, pana maine, la ora 2.00, in zona montana inalta din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In acest interval, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge…

- S au stabilit, la final de an, superlativele rugby ului romanesc: cei mai buni jucatori, antrenori, cele mai bune echipe, cel mai bun arbitru etc. Au votat iubitorii sportului cu balonul oval, dar si o comisie special alcatuita pentru fiecare categorie in parte. Printre cei mai buni dintre cei buni…