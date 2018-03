Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica din octombrie si a inceput sa se generalizeze din 1974, cand s-a produs prima criza de petrol, iar unele tari au decis sa devanseze cu o ora ceasurile pentru a profita de lumina si…

- In ciuda zapezii și a frigului de afara, in noaptea de sambata 24 martie spre duminica 25 martie, sub lumina in crestere a Lunii, se schimba oficial ora, Romania trecand la ora de vara! Vineri 23 martie, primul patrar de Luna intra in Gemeni pentru aproximativ 3 zile, miscare ce ne influenteaza emotional…

- ANM a facut cu o estimare privind vremea de Paște 2018. Prognoza meteo din aprilie indica valori termice sub medie, cu excepție in regiunile sudice ale țarii. Sarbatoarea de Paște 2018 pica pe 8 aprilie, o luna in care meteorologii anunța precipitații. Potrivit ANM , in intreaga luna aprilie a acestui…

- In noaptea de 24/25 martie, adica in ultimul weekend din luna, ceasurile se vor da cu o ora inainte, iar ora 3 va deveni ora 4. Trecerea la ora de vara este unul dintre cele mai discutate subiecte in ultima perioada, atat la nivel european, cat și in Romania. Cu toate ca unii “zvoneri” susțineau ca…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania trage un semnal de alarma, dupa reducerea contributiilor. Reprezentantii asociatiei sustin ca masura afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- Cel mai longeviv si performant primar PSD acuza: „M-au dat afara noaptea ca hotii”. Gheorghe Damian susține ca decizia de excludere e semnata de Liviu Dragnea, dar nu e motivata. Edilul il acuza pe presedintele interimar al PSD Alba ca a facut un „troc” cu șeful PSD. Edilul se afla…

- ele cateva zile de ninsoare au lasat prapad pe autostrada Timisoara-Arad. Datorita materialelor aruncate de firmele de desapezire, au iesit aproape toate vechile plombe, si-au facut loc si alte gauri, astfel ca soseaua arata acum ca o sita. Timisoreanul Bujor Popa a avut chiar rabdarea sa numere gropile.…

- Primarul comunei Ciugud, judetul Alba, Gheorghe Damian, care a atras cele mai multe fonduri europene din tara, a anuntat, miercuri, ca a fost exclus din PSD, anuntand ca va ramane independent. Primarul a criticat modul in care a fost exclus “noaptea ca hotii”, fara sa i se dea dreptul la aparare, informeaza...

- Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, comuna din Romania care a atras cele mai multe fonduri europene, a fost exclus din PSD, decizia fiind validata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest sens a fost inaintata in urma cu un an de catre organizatia judeteana din Alba.…

- Cel mai performant primar de comuna din Romania, Gheorghe Damian, a fost exclus oficial din PSD. Primarul din Ciugud afirma ca decizia a fost luata ”noaptea ca hotii” si a fost un troc pus la cale de presedintele interimar al organizatiei PSD Alba, in schimbul votului pentru schimbarea fostului premier,…

- O crima oribila a avut loc duminica noaptea in municipiul Satu Mare, la localul Casablanca din zona Garii de Nord. Femeia care vindea la bar, in varsta de 43 de ani, a fost omorata cu brutalitate de un barbat care a vrut sa fure banii.Crima a avut loc in jurul orei 03.00 noaptea. Un barbat…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- Noaptea de miercuri spre joi a fost cea mai geroasa din acest an si, culmea, cele mai scazute temperaturi din toata tara au ajuns sa fie inregistrate in Gorj, la Logresti si Apa Neagra termometrele aratand pana la minus 24 de...

- Meteorologii de la ANM au emis noi avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza întreaga suprafața a țarii.COD GALBEN -Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00Valul de frig va persista și se va intensifica…

- Iarna nu s-a terminat. Se pare ca urgia meteo revine chiar de miercuri, marți fiind o zi te tranziție catre ninsori abundente și temperaturi negative. Noaptea, acestea se vor extinde treptat astfel încât vor fi precipitatii mixte în Banat, Oltenia, cea mai…

- Pe Facebook, Mihaela Nedelcu Luncan a adaugat fotografii cu mesajul: „Cu Transcarpatic. Foarte tare trenul asta privat! Chiar nu merita oboseala si riscul de a face 7-8 ore pe drum, cu masina. Din pacate, nu circula decat pe rutele Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Alba Iulia-Deva-Arad si Bucuresti-Constanta…

- Traian Basescu a comentat, vineri, gafele din ultima perioada ale Guvernului, afirmand ca cel mai mult i a atras atentia situatia formularului 600, relateaza Romania TV.Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600.ldquo;Prosti…

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- Dieta cu seminte de in. „Arde” depozitele de grasime din corp Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate intr-o cura de slabire, deoarece conțin substanțe care stimuleaza arderea depozitelor de grasimi din corp. Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutriționiști din Romania, trece dincolo de aparențe impreuna cu Florentina Fantanaru și spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Te odihnești indeajuns de mult, dar oboseala tot nu-ți da pace. Inainte de a merge la medic pentru a verifica posibilele cauze, verifica daca nu ai anumite obiceiuri care sa-ți ia din energie. Nu bei indeajuns de multa apa Sarea, zaharul, cafeina, aditivii din diverse alimente sunt…

- Meteorologii au anunțat un val de ger care va cuprinde toata țara, dupa ce a nins abundent in ultimele zile. Miercuri Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice si partial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului si noaptea. In restul teritoriului, valorile…

- Oamenii de știința sint de parere ca poți fi alert folosindu-te doar de minte, corp și mediul inconjurator. Iata cum poți fi activ și fara cofeina! Chiar și dupa un somn bun de noapte, o intilnire sau o discuție te poate darima destul de ușor, astfel ca te refugiezi in cafea sau ceai. Pentru a renunța…

- Cod portocaliu de vreme rea este si in 19 județe din Romania. Noaptea trecuta, mai multe drumuri de importanța naționala au fost inchise din cauza ninsorilor si a vantului puternic. Iar zeci de soferi de camioane au ramas blocați.

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Marți, 16 ianuarie Ora 3.30 SORANA CIRSTEA (37 WTA) – Zarina Diyas (Kazahstan, 60 WTA) 5-7, 6-4, 6-3 Ora 5.30 SIMONA…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Marți, 16 ianuarie Ora 3.30 SORANA CIRSTEA (37 WTA) – Zarina Diyas (Kazahstan, 60 WTA) 5-7, 3-2 / LIVE Ora 5.30 SIMONA…

- Ioan Danciu a povestit momentele cumplite prin care a trecut in primele zile din 2018. Fostul arbitru FIFA, 66 de ani, a intrat in coma hipoglicemica de ziua lui. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan, 7 ianuarie. Ioan Danciu a…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Antena 1 a fost lider in ceea ce privește audiența in noaptea dintre ani. De 18 ani, Dan Negru prezinta emisiunea din noaptea de Revelion de la Antena 1. PRO TV-ul a renunțat sa mai petreaca Revelionul. Pe locul al doilea a fost, surprinzator, TVR-ul. Dan Negru a dezvaluit ca pentru…

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Stefan Banica jr. este unul dintre cei mai indragiti cantareti din Romania, motiv pentru care este cap de afis la concertele speciale de sarbatori. Daca in timpul anului, vedeta incaseaza 11.000 de euro pentru un show, la trecerea dintre ani, suma se dubleaza astfel ca-si va rotunji bugetul…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de câini de serviciu, vor fi gata sa intervina în noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea

- Serban Sturdza, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB), sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata Gabrielei Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, se construieste, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar si anunta ca a depus, luni,…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…