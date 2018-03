Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale a decis ca parinții care opteaza ca ai lor copii sa mearga la ora de religie sa nu mai completeze cererea decat o singura data, la inscrierea copilului la școala, și nu in fiecare an ca pana acum. Cererea va ramane valabila pe tot parcursul anilor de studiu preuniversitar…

- APIA informeaza ca in perioada 1 martie – 31 august (in zilele lucratoare) rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018-2019: Inspectoratele școlare județene au publicat listele cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte. Astfel, parinții pot afla care este școala de circumscripție,…

- Parte dintre agentii economici din Romania sunt obligati sa aplice, incepand cu 1 martie, sistemul de plata defalcata a TVA. Altii o vor face doar daca vor considera ca ii avantajeaza. Iata ce trebuie sa stie agentii economici platitori de TVA, dupa ce in Monitorul Oficial din 28 februarie…

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza in conformitate cu Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018 – 2019. PRECIZARI METODOLOGICE…

- Inspectorii ANAF pot amenda firmele care nu detin POS. Inspectorii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot amenda firmele daca acestea nu detin cititoare de carduri, respectiv POS, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat recent in Monitorul Oficial. „Organele…

- Protocolul de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost simplificat și clarificat, astfel incat medicii prescriptori sa poata oferi tratamente tuturor pacienților…

- Propunerea legislativa privind sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani si acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice a fost pusa de curand…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena. Ordinul…

- Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a elaborat un nou ordin prin care limiteaza, in acest an, montarea de contoare inteligente de energie electrica, anunta Economica.Net. Ordinul ANRE nr 25 din 2018 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice,…

- Ordinul presedintelui ANAF, nr. 223/2018, ce prevede modificarea Formularului 086 – Notificare privind aplicarea/ renunțarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA a fost publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare din 2 februarie. Formularul 086 se completeaza și se depune de persoanele…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat Ministerul Comunicatiilor, potrivit Mediafax. In acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale,…

- Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana in prezent. Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. „Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul…

- Misty si Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.…

- Ordinul nr. 7021/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 985 din 12 decembrie 2017. Un recent ordin al ministrului delegat pentru Fondurile Europene a aprobat schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii, in parteneriat cu entitațile de inovare și…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Ordinul ANAF nr. 4.1402017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.041 din 29 decembrie…

- Niciun an fara modificari legislative de substanța, cu impact major asupra licitațiilor destinate infrastructurii publice de transport Dupa ce acum doi ani Ministerul Transporturilor a legalizat lucrari de sute de milioane de euro efectuate fara autorizație de construire, iar anul trecut același minister…

- "Tudose, ca Basescu: cu cat tipa mai tare cu atat sa fim atenti ce face pe la spate! 22 decembrie. Ora 16.35. La SGG e trimis, pt publicare in Monitorul Oficial, Ordinul nr 525 al ANRM prin care pretul de referinta la gaze naturale urma sa fie adus la nivelul la care se vand astazi pe piata…

- Persoanele care sufera de afectiuni cronice, boli cardiace sau diabet zaharat vor obtine mai greu eliberarea si reinnoirea permisului de conducere, incepand de la 1 ianuarie 2018. Un ordin al ministrului Sanatații, Florian Bodog, care vine in acord cu o directiva europeana din anul…

- Premierul Mihai Tudose ar fi avut un schimb dur de replici cu Liviu Dragnea la finalul anului trecut, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. „Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose sa nu publice in Monitorul Oficial…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial.

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza CAS…

- V. Stoica Anul 2017 s-a incheiat frumos pentru 171 de locuitori ai orașului Sinaia, pentru ca pe 29 decembrie au primit cheile de la apartamentele sau garsonierele la care au visat de multa vreme. Primarul orașului, Vlad Oprea, le-a inmanat tuturor tinerilor care s-au inscris in programul destinat inchirierii…

- ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor. Pentru a veni in sprijinul contribuabililor si pentru a evita aglomeratia la ghisee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declaratiei de mentiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea…

- Bolile care te vor impiedica sa obții permisul auto. Ministerul Sanatații a lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto,…