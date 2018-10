Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central anunța ca pana la orele 21,00, au votat la referendum 5,72 la suta dintre alegatori, adica puțin peste un milion de cetațeni. Mai exact, numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot sambata este de 1.046.583, dintre care in mediul urban 636.435, iar in mediul rural…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al Inspectoratului General al Poliției Romane, conform AGERPRES. Nu au fost comunicate deocamdata date legate de o posibila extradare, ambele avand condamnari la inchisoare…

- Ritmul anotimpurilor se va modifica in urmatoarii ani, in țara noastra, sustine Roxana Bojariu, director al Departamentului de Climatologie din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), care avertizeaza ca, potrivit experimentelor numerice, in perioada 2021 – 2050 pot fi inregistrate temperaturi…

- Prognoza meteo este alarmanta pentru urmatoarele zile. Ar fi vorba de o scadere drastica a temperaturilor in toata țara, ziua și mai ales noaptea. Temperaturile noaptea pot cobora la zero grade, iar la munte va ninge. Caderea brusca de temperatura va dura trei zile, dupa care va reveni vremea de toamna…

- Indepartarea lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD a devenit o certitudine. Liderii partidului, dupa scanteia aprinsa de Gabriela Firea, s-au aliniat intr-o mișcare de revolta fața de stilul dictatorial in care Dragnea a ajuns sa conduca și controleze partidul. Conform Digi 24, numarul liderilor din…

- Astazi se implinesc 21 de ani de la moartea prințesei Diana. Cea mai iubita prințesa britanica a murit intr-un accident de masina produs in pasajul de sub podul Alma, din Paris, pe 31 august 1997. Ea se afla in mașina cu prietenul ei, Dodi Al-Fayed, și cu soferul mașinii, care au decedat, de asemenea.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca in ultimele 24 de ore, persoane necunoscute au transmis in numele ANAF SMS-uri aparent inofensive, dar care ar putea ascunde o frauda. „Atragem atenția ca ANAF nu transmite aceste mesaje, iar contribuabilii, pentru a evita o eventuala pierdere…

- Serviciul Roman de Informații, prin unitatea sa specializata in domeniul cyberintelligence – Centrul Național Cyberint (CNC) – deține date și informații certe, inclusiv de ordin tehnic, ca asupra unor instituții financiare din Romania au avut loc atacuri cibernetice de amploare in perioada iunie – august…