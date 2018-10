ORA DE IARNA: "Bucuraţi-vă de o oră în plus de somn cât puteţi" ORA DE IARNA "Bucurati-va de o ora in plus de somn cat puteti” a fost concluzia specialistilor de la Glasgow University, Marea Britanie, care avertizeaza ca efectul schimbarii de ora dispare in cateva zile, potrivit dailymail.co.uk. ORA DE IARNA "Cei mai multi dintre participantii la studiu au declarat ca se simt mai energici si mai fericiti decat inaintea trecerii la ora oficiala de iarna. Insa efectele aparent benefice ale unei ore in plus de somn dispar rapid, multi spunand ca se simt mai rau ca atunci cand dormeau mai putin. ORA DE IARNA. "Trecerea la ora de iarna le poate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

