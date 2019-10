Stiri pe aceeasi tema

- Modificari in mersul trenurilor In noaptea de sambata spre duminica, 27/28 octombrie 2019 ora 4:00 va deveni ora 3:00 si vom trece la ora oficiala de iarna. Ora de iarna este, de fapt, ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in mod normal in majoritatea tarilor…

- In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale. Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa…

- Reprezentantii CFR calatori au anuntat ca din data de 27 octombrie se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 va deveni ora 3. Aceasta schimbare nu va modifica mersul trenurilor, ele vor circula dupa acelasi orar. „In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 27 octombrie, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. ”In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar, remis, miercuri, AGERPRES. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul…

- Importurile de gaze din Rusia prin Ucraina ar putea fi intrerupte in aceasta iarna, iar autoritatile statului sunt constiente de acest lucru, insa consumatorii casnici din Romania nu vor fi afectati, au declarat, vineri, reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze din Romania (FPPG), intr-o…

- Izolarea termica a cladirilor a devenit un standard pentru noile constructii. Marile companii nu mai concep sa aiba altfel de cladiri, insa vin si pluseaza la capitolul cerinte: ei au nevoie si de un design placut ochiului, nu doar de lucrari de inalta calitate. Exigentele clientilor legate…