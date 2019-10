ORA DE IARNĂ 2019. Ţara noastră revine de mâine la Timpul Legal Român, totul despre schimbarea orei ORA DE IARNA 2019. Ideea schimbarii de doua ori a orei in decursul unui an a fost lansata pentru prima oara de celebrul om de stiinta Benjamin Franklin, in anul 1784. Acesta a scris un eseu numit "An Economical Project", in care a emis cateva idei pentru economisirea uleiului folosit la lampile de iluminat. Una din metode era introducerea unei perioade de timp in timpul verii. Totusi masura a fost aplicata, pentru prima data, abia 130 de ani mai tarziu, in timpul Primului Razboi Mondial, in 1916, de cateva tari din Europa. Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand cu 1916… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

