- ORA DE IARNA 2018. Trecerea la ora de iarna 2018 se face in noaptea dintre 28 octombrie si 29 octombrie 2018 (sambata spre duminca), schimbarea orei facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2018 devine ora 3:00.

- Ora de iarna sau ora de vara. Romania decide ce ora alege pana in aprilie 2019. Comisia Europeana le cere țarilor din UE sa-și comunice alegerea pana la sfașitul lunii aprilie 2019. Schimbarea orei de la 31 martie 2019 va fi astfel ultima trecere obligatorie la ora de vara

- Comisia Europeana a propus, oficial, renunțarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, președintele Jean-Claude Juncker declarand, in discursul sau privind starea Uniunii Europene, ca statele membre ar trebui sa decida singure ca cetațenii lor sa traiasca in condiții de ora de vara…

- ORA DE IARNA 2018. Majoritatea cetatenilor UE doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, citate de news.ro. ORA DE IARNA 2018. Trecerea la ora de iarna are loc in fiecare an in ultima duminica din luna octombrie. In 2018 trecem la ora de iarna in data de 28 octombrie, cand ora 4:00 va…

- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Oamenii…

- Comisia Europeana a lansat la inceputul lunii iulie o consultare publica privind schimbarea semestriala a orei in Uniunea Europeana. Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar de asemenea si a cererilor din partea cetatenilor si a…

- Europenii sunt intrebati, prin intermediul unui sondaj lansat de Comisia Europeana, daca doresc sa pastreze sau sa renunte la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie . Comisia Europeana a lansat un sondaj, care poate fi completat…