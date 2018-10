Ora de iarna 2018: Cand va trebui sa ne dam ceasurile cu o ora inapoi

Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara joi dimineața 15 centimetri. Salvamontiștii au avut deja cateva intervenții dificile și atrag atenția turiștilor care urca la munte sa fie precauți

- Ora de iarna 2018. Este posibil sa dam ceasurile inapoi pentru ultima oara. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, pe 28 octombrie 2018, duminica spre luni. Ora de iarna sau ora de vara, Romania va decide ce ora alege pana in aprilie 2019, impreuna cu toate statele membre UE

- Cu peste 220.000 de persoane care si-au facut vacanta anul trecut in Romania, Israelul este, ca numar, a doua tara emitatoare de turisti pentru Romania, dupa Germania, insa in anii urmatori s-ar putea inregistra un declin pe aceasta piata daca autoritatile romane nu conving turoperatorii israelieni…

- Tariceanu a afirmat ca pasul urmator dupa functia de prim-ministru ar fi cea de presedinte, iar acest lucru il preocupa, povestind ca, uneori, se intreaba cum ar trebui sa arate mandatul de presedinte si ce ar face el in aceasta functie, deoarece in prezent este o diferenta intre ceea ce spune Constitutia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Alianta Nord-Atlantica ar trebui sa avanseze in ceea ce priveste politica “usilor deschise”, aratand ca Romania sustine decizia invitarii Macedoniei in NATO, informeaza Agerpres. “Ar trebui sa avansam cu politica ‘usilor deschise’. Romania ...