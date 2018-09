ORA DE IARNĂ 2018. CÂND SE SCHIMBĂ ORA în România? ORA DE IARNA 2018, duminica 28 octombrie 2018. In ultima duminica din luna octombrie, adica in data de 28 octombrie, Romania trece la ora de iarna, astfel ora 4:00 va deveni ora 3:00. Comisia Europeana a propus in septembrie renuntarea la schimbarea orei in Europa din 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. Astfel, pana in aprilie 2019, fiecare stat membru UE ar trebui sa comunice daca intentioneaza sa aplice in mod permanent ora de vara sau pe cea de iarna. Ultima trecere obligatorie la ora de vara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

