”Daca o va „scalda” cu grupul de criminali „scapati de sub control”, cu „interviul care nu a decurs tocmai bine” si cu ideea ca „autoritatile de la Riad nu au stiut nimic” (in sediul consulatului?), presedintele Trump va pierde si urma de respect pe care i-o mai purta, din inertie, comunitatea internationala, in virtutea reprezentarii celei mai Mari Puteri a lumii libere si democratice, aparatoare a drepturilor si demnitatii umane”, arata Valentin Naumescu, doctor in științe politice, intr-o analiza.

contributors.ro:

La ora scrierii acestui articol nu avem nicio confirmare oficiala,…