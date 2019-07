ORA 16.00 | Adriana Nedelea LA FIX: Simona Halep, glorie și bani La un pas de cea mai mare performanța a sa, caștigarea celui mai exclusivist turneu de tenis din lume, Simona Halep aduna in jurul sau glorie, simpatie, performanța. Performanța care o va situa pe locul 4 in clasamentul mondial al jucatoarelor WTA. Și tot pe locul 4 va fi in clasamentul din toate timpurile al caștigurilor din premii. Cu cei 2,9 milioane de dolari pe care ii poate primi doar din ridicarea trofeului deasupra capului, fara sa punem la socoteala veniturile din publicitate, Halep se poate bucura ca a urcat pe locul 1 in anul in care se dau cele mai mari caștiguri ale turneului. Despre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

