Cazul Caracal pare ca mobilizeaza in continuare instituțiile statului. Guvernul marește pedepsele pentru infracțiuni grave precum omorul și violul. Dar și pedeapsa pentru apeluri false la 112. Și DIICOT lucreaza. DIICOT ancheteaza de mai bine de o luna cazul Caracal, iar azi șeful ei ne anunța ca nu exclude ca Luiza Melencu sa fie in viața. Insa in cazul Alexandrei Maceșanu, „lucrurile sunt clare”. Cat de clare? Și pentru cine sunt clare? Ce spune familia Alexandrei despre aceasta clarificare a DIICOT? Vedeți la Adriana Nedelea LA FIX. Tot aici, jurnaliștii Libertatea vor spune de ce legiștii…