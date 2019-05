Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana, este in mijlocul unor investigații ale procurorilor DIICOT. Domnia sa considera ca a fost intoxicata in mod intențional cu mercur. Gravitatea presupuselor fapte pare foarte mare: procuroii fac cercetari privind tentativa de omor și constituire de grup infracțional organizat. Pot fi alimentele o arma? La ora 16.00, Adriana Nedelea vorbește in direct cu un toxicolog despre pericolele din alimente. „Adriana Nedelea LA FIX” este emisiunea de știri, evenimente și investigații difuzata live pe site-ul Libertatea zilnic, de luni pana vineri. De doua…