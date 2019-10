Stiri pe aceeasi tema

- Un nou film cu incendiul de la Colectiv Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Procurorii Parchetului General au cerut, joi, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta înregistrarea cu interventia pompierilor la incendiul de la Clubul Colectiv pentru a fi folosita…

- Filmul intervenției ISU dupa incendiul din clubul Colectiv, din seara zilei de 30 octombrie 2015, a fost ținut ascuns, el nefiind nici in dosarul Colectiv, care se judeca de trei ani, nici in Raportul Corpului de Control al Guvernului, care consemna ”o intervenție necoordonata, cu elemente de improvizație”.…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de urgența București-Ilfov, Orlando Șchiopu, care a intervenit la clubul Colectiv dupa incendiul din 30 octombrie 2015, spune ca știa despre existența acestei inregistrari, insa nu a vazut-o niciodata pana in momentul in care ziarul a publicat-o. Știam de film.…

- Dupa dezvaluirile facute de jurnaliștii Libertatea, procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anunțat ca nu aveau filmarile facute la clubul Colectiv de catre pompieri și nici nu știau de existența inregistrarii. Din acest motiv, anchetatorii au cerut filmarea Inspectoratului…

- Razvan Luțac a realizat impreuna cu jurnaliștii Mirela Neag, Adriana Oprea și Catalin Tolontan ancheta care a dus la publicarea filmarilor secrete din clubul Colectiv, la patru ani de la tragedie. In cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la Fix”, Luțac a precizat ca filmarea de 20 minute și 40 de secunde…

- Libertatea a intrat in posesia celor 20 de minute și 40 de secunde filmate chiar de catre subofițerul care a insoțit primul echipaj ISU București Ilfov, ajuns la locul dezastrului, și ascunse de superiorii lui. Astazi restituim adevarul intervenției de la Colectiv celor care sunt adevarații proprietari…

- Viorica Dancila a anuntat ca a trimis, de marti, Corpul de control al Guvernului pentru a verifica cum au actionat structurile Ministerului Afacerilor de Interne in cazul de la Caracal. „In ultimele zile am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru…

- „In ultimele zile, am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat și pentru a preintampina in viitor situații similare. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a avut deja in aceasta dimineața discuții cu structurile…