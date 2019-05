Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, cea care conduce lista candidaților la europarlamentare din partea PSD, este invitata Adrianei Nedelea in studiolul din Redacția Libertatea și va raspunde la intrebarile jurnalistei. „Romania are nevoie de oameni care isi iubesc tara si se lupta pentru romani, nu de cozi de topor, care…

- Cinci candidați la alegerile europarlamentare vin miercuri, la ora 11.00, in Studioul Libertatea, singura redacție a unui ziar care organizeaza dezbateri electorale. Este a doua dezbatere importanta, organizata de ziar, in aceasta campanie. Cei 5 invitați ai Adrianei Nedelea la ediția speciala „Eu contez,…

- Adrian Mocanu, Președinte TNL Dambovița: De Ziua Tineretului, TNL da startul Caravanei „Europa pentru Noi”. E esențial ca tinerii sa Post-ul Agenda electorala: TNL lanseaza o campanie de informare despre programele europene destinate tinerilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati, Maria Madalina Turza, candidat independent pentru Parlamentul European, le solicita liderilor partidelor politice, printr-o scrisoare deschisa, sa asigure o corecta informare si participare a persoanelor cu dizabilitati la campania…

- Primaria Targu Jiu a primit aviz favorabil de la Instituția Prefectului Gorj, cu privire la organizarea Zilelor orașului in perioada 20-26 mai. Problema era legata de faptul ca pe 26 mai sunt alegeri europarlamentare, astfel inc&aci...

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a retrimis bugetul pentru 2019 la Parlament, premierul Viorica Dancila vine cu un raspund dur pentru șeful statului, acuzandu-l ca totul e doar o strategie de campanie...

- La inceputul lunii curente, Volkswagen a publicat primele imagini și detalii referitoare la Passat facelift. Modelul de segment mediu va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care debuteaza in 5 martie. Alaturi de versiunile "civile", Volkswagen va expune in cadrul standului…

- Atac dur lansat de premierul Viorica Dancila dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat bugetul la CCR. Dancila spune ca mutarea lui Iohannis e una cus scop electoral.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "Acestea declarații…