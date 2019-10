Libertatea va propune sa ii vedeți și ascultați pe candidații la funcția de Președinte, in dezbaterile EU CONTEZ, EU VOTEZ. Astazi, la ora 11.00, intr-o ediție speciala, candidatul Partidului Mișcarea Populara, Theodor Paleologu va fi fața in fața cu jurnalista Adriana Nedelea, LIVE, in studioul Libertatea. Iata juramantul pe care președintele Romaniei il depune in camerelor reunite ale Parlamentului: "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile…