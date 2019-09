Zeci de romani se afla in cele mai periculoase zone de pe Pamant. Opt dintre ei erau angajați ai unei firme canadiene de securitate și au demisionat. S-au trezit ca trebuie sa apere diplomații romani – și nu numai – cu mainile goale. Era primul atentat de saptamana trecuta, in care au murit 21 de oameni, printre care un diplomat roman. DOAR UNUL DIN CINCI CONTRACTORI - agenții de securitate sub contract - AU PRIMIT ARME. Libertatea a reușit sa contacteze unul dintre romanii care pleaca din infern: „Daca reuseam sa ies mai deveme din dormitor, eram o tinta sigura. N-am avut nici macar o matura…