- Ana Birchall, propusa la Ministerul Justitiei, care urmeaza sa depuna juramantul, luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, a anuntat la sediul PSD ca a cerut o ancheta in cazul sinuciderii, in detentie, a lui Marcel Ionel Lepa, ucigașul polițisistului din Timis. „Am fost informata azi-dimineata, la prima…

- Marcel Lepa, acuzat ca l-a omarat pe polițistul Cristian Amariei, nu voia sa fie inchis. Tocmai primise o condamnare de 8 ani pentru o tentativa de talharie. Este recidivist, așa ca pedeapsa era sporita. Ca orice recidivist din vest care se respecta, avea un pistol sarbesc la el. Mult mai bun decat…

- Ce se intampla cu Liviu Dragnea dupa condamnarea de 3 ani si 6 luni? Ce se intampla cu PSD? Reporterii Liberatatea ofera toate informațiile, la Adriana Nedelea LA FIX. Liderul PSD va merge la inchisoare! Instanța Suprema l-a condamnat pe Liviu Dragnea la trei ani și jumatate in dosarul angajarilor fictive,…

- Astazi am aflat cu toții un lucru teribil. Ca intre 12 aprilie și 3 mai 2019, un eșantion reprezentativ al populației Romaniei, intrebat de Inscop Research, ne-a deconspirat, ne-a aratat cum suntem de fapt, la 30 de ani de la Revoluție. 27% dintre romanii peste 18 ani cred ca regimul comunist a facut…

- Unii dintre chiriași aplauda frenetic modificarile Codului Penal și se pregatesc de eliberare. Bucuria lor este motivata de modificarile Codului Penal, care se indreapta catre promulgare. Poate cu un popas la CCR. De exemplu, un pedofil care abuzeaza un copil ar putea fi liber dupa 3 ani și jumatate.…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța publicul calator asupra modificarilor de traseu ale liniilor de transport in comun... The post Modificari pe mai multe linii de transport in comun din Timisoara. Noutate si in transportul scolar appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Capitalei a lansat in testare patru aplicatii pentru telefonul mobil, care vizeaza traficul si parcarea, transportul in comun, dar si raportarea cazurilor sociale, anume: InfoSTB (transport public), Parking Bucuresti, Social alert Bucuresti, Trafic Alert Bucuresti. Bucurestenii pot testa aplicatiile…