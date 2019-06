Mihaela Iacob a lucrat in ultimii ani in Marea Britanie și Italia și planuia sa faca nunta. Numai ca viața nu a fost deloc blanda cu ea. O explozie generata de o scurgere de gaze a ars-o pe 50% din corp. In Romania, unde avem 13 paturi pentru tratarea marilor arși, nu a fost loc pentru ea. Dar nici un avion pentru transport la Viena. Dupa trei zile, cand a plecat in sfarșit, a fost dusa cu salvarea, nu cu avionul sau elicopterul. Din Timișoara, a ajuns in 5 ore la Viena. Și familia a platit și combustibilul. Acum doua saptamani, senatorul PSD Virginel Iordache a fost transportat de urgența de…