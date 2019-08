Stiri pe aceeasi tema

- Avem instituții care știu ca nu știu. Pe 25 iulie, la ora 11 și 5 minute, Alexandra Maceșanu suna prima data la 112. A doua zi, opinia publica afla ca intervenția Poliției dupa 19 ore a fost tardiva. Cinci saptamani mai tarziu, cu testele antropologice facute de INML, știm ca decesul Alexandrei NU…

- Deputatul de Olt Gigel-Sorinel Știrbu (PNL) a declarat, in emisiunea ”Adriana Nedelea la fix”, ca nu se simte vizat de cererea lui Alexandru Cumpanașu ca parlamentarii de Olt sa fie audiați de procurori privind clanurile interlope din județ. Potrivit lui Știrbu, parlamentarii PSD din județ și-au pus…

- Libertatea a publicat, in ultimele zile, doua investigații realizate la Caracal, Slatina și in intreg județul Olt, care au dezvaluit complicitatea dintre polițiști și interlopi, in ziua dispariției Alexandrei Maceșanu. Echipa de investigații Libertatea a intrat in posesia mesajelor pe WhatsApp schimbat…

- Un protest inițiat de colegii Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, va avea loc miercuri dupa-amiaza in Caracal. Manifestanții se vor aduna in fața Primariei, de unde vor porni in marș spre sediul Poliției și apoi spre casa lui Gheorghe Dinca, barbatul…

- Un grup de circa 100 de elevi de la liceele si scolile din Caracal, unii dintre ei colegi ai Alexandrei Macesanu, adolescenta despre care exista dovezi ca a fost violata si ucisa de Gheorghe Dinca, au protestat luni seara in fata sediilor Politiei si Primariei din oras, ei

- Coșmarul din Caracal a ingrozit Romania. O echipa Libertatea, Maria Andrieș și Daniel Stanciu, a urmarit ancheta autoritaților, dar și felul in care a crescut furia in randul lucuitorilor in micul oraș din Olt. Ce au gasit criminaliștii in curtea lui Gheorghe Dinca? Care a fost rezultatul cautarilor…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…