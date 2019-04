Pedofilul pe care instanța din Bacau l-a lasat in libertate a fost descoperit de fosta lui soție. El a filmat cu telefonul atunci cand a molestat fata de 12 ani a actualei partenere. Așa a descoperit femeia calvarul a trei fete. Uneia dintre ele, tatal violator ii stabilise un un orar: o agresa sexual in fiecare miercuri. Jurnalistul Razvan Luțac este invitatul Adrianei Nedelea și ne spune care au fost argumentele procurorilor pentru a-l trimite pe monstru in arest, argumente la care judecatorii nu au reacționat. Citește și: Cum a descoperit o mama ca a fost casatorita cu un violator in serie.…