ORA 10.30 | Adriana Nedelea LA FIX | Exclusă pentru că este atee A venit in țara sa vorbeasca despre educație și a ajuns sa fie discriminata și exclusa de la eveniment pentru ca a spus ca este atee. I s-a intamplat unei romance care traiește și preda in Italia. Nu se cade ca un ateu sa mearga la Voroneț și Putna, i-a transmis organizatoarea, dupa o discuție tensionata dintre profesoara și soțul gazdei, preot de meserie. Preotul a ținut sa-i vorbeasca dascalului despre arderea homosexualilor și scopul casatoriei, acela de a face copii. Ce spune profesoara pentru Libertatea și cum justifica discriminarea organizatorii conferinței “AmbasaDOR de Bucovina” la Adriana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

