Stiri pe aceeasi tema

- • Ieseanul sustine ca toata viata lui a fost colaborator al Serviciului Roman de Informatii • A facut o cerere prin care a solicitat sa i se spuna care au fost toate colaborarile de-a lungul timpului, insa nu i s-a raspuns • Crede ca ar trebui sa primeasca inclusiv bani pentru informatiile furnizate…

- Dosarul in care se incearca elucidarea misterului incendierii unei masini de lux, o aparenta rafuiala in lumea interlopa din Iasi, s-ar putea intoarce la Parchet. In acest dosar, procurorii ieseni au trimis in judecata doua persoane, Viorel Oarza si Danut Amaricai, amandoi aflandu-se in stare de libertate.…