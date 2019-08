Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Stelian Tanase a facut, in cadrul emisiunii ”Adriana Nedelea la fix”, evaluarea principalilor candidați la alegerilor prezidențiale. Tanase crede ca turul II va fi o competiție intre Klaus Iohannis și Dan Barna, asta in cazul in care actualul șef al statului nu-și va adjudeca mandatul din…

- "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru ca Viorica Dancila a refuzat sa faca aceasta mișcare și a spus ca nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru ca multa lume se aștepta sa execute, sa raspunda la…

- Presedintele PSD Olt, senatorul Paul Stanescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va participa la intalnirea informala a social-democratilor de la Neptun. Filiala judeteana a adoptat o rezolutie in care ii cere imperativ sa candideze la Congres. Stanescu a fost numit presedinte executiv…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri intr-o sedinta care trebuia sa stabileasa cand va avea loc Congresul de alegeri in partid si cum va fi organizat. Viorica Dancila a obtinut astfel prima mare victorie: alegerile vor avea loc in termen de trei saptamani, iar majoritatea de astazi ii…

- Decizia acestuia vine in contextul in care, inca de marta trecuta, Viorica Dancila a anuntat ca o va elibera din functie pe Anca Alexandrescu, apropiata a lui Liviu Dragnea, din functia de consilier onorific si de la departamentul de comunicare PSD, spunand ca urmeaza o decizie si legat de Darius Valcov.…

- Marți se va declanșa procedura de vacantare a postului deținut pana luni de Liviu Dragnea, pentru ca, apoi, partidele sa inceapa negocieri pentru susținerea candidaților pe care ii vor propune. PSD revendica funcția ca aparținandu-i de drept, dupa caștigarea alegerilor parlamentare din 2016. ”Președinția…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat miercuri, intr-o intervenție telefonica la B1 Tv, ca Liviu Dragnea s-a referit la intregul Guvern atunci cand i-a transmis Vioricai Dancila ca nu trebuie sa uite de ce a fost pusa in fruntea Executivul.Liviu Dragnea arunca NUCLEARA: SRI…

- Ministrul Economiei Niculae Badalau a declarat ca violența nu trebuie sa existe in politica, precizand ca oamenii trebuie sa iși exprime opinia civilizat, iar echilibrul in stat sa fie pastrat. Reacția vine in contextul in care Viorica Dancila a fost huiduita prin mai multe orașe din țara.Citește…