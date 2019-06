Stiri pe aceeasi tema

- Ghețarii se topesc cu repeziciune in Groenlanda, semn ca planeta se degradeaza tot mai mult. Un climatolog danez a surprins intr-o fotografie dezastrul incalzirii globale, iar imaginea a facut inconjurul lumii. Aflat intr-o misiune de recuperare a unor echipamente de masurare care fusesera montate in…

- Papa Francisc efectueaza o vizita in Romania - o tara aflata la periferia catolicismului si Europei - pentru a lansa un apel la unitate si a se afirma drept constiinta globala a pericolelor populismului, la cateva zile dupa alegerile europene, marcate de o ascensiune a acestui fenomen, comenteaza Jason…

- Emisiunea de marci poștale Cecilia Cuțescu-Storck, 140 de ani de la naștere, este dedicata celebrarii vieții și personalitații primei profesoare de arte decorative din Romania, remarcata și ca prima femeie profesor la o universitate de arta de stat din Europa. A vazut lumina zilei la data de 14 martie…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Statistica nu ne ajuta, realitatea nu ne onoreaza: potrivit profilului de țara realizat de Comisia Europena, speranța de viața este, in Romania, cu aproape șase ani sub media Uniunii Europene, fiind totodata una dintre cele mai scazute din comunitate. Documentele UE ne mai arata ca sistemul sanitar…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca în cazul în care în parlament va fi adoptata o modificare a legii 69/2000, care ar presupune “o ingerinta politica în activitatea tuturor structurilor sportive de utilitate publica”,…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania organizeaza, in cadrul initiativei Euro Quiz, vizite in 10 scoli si licee din cinci judete din Romania. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania organizeaza, in cadrul initiativei Campaniile Educationale pe teme legate de UE, competitia nationala Euro Quiz.…