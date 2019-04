Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a realizat un experiment șocant despre discriminare și harțuire. Persoanele agresate sunt voluntari și impreuna lansam in spațiul public o discuție despre discriminare. Sunt romani care intervin pentru a lua apararea celor harțuiți, alții iși vad de ale lor sau se amuza. De la ora 16:00,…

- Invitat la emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, Rareș Bogdan a spus ca nu are toate datele, ca sa se exprime, in legatura cu presupusul refuz al lui Augustin Lazar de a elibera un deținut politic, in 1985, dar a afirmat ca e grav, daca lucrurile sunt adevarate. In acel an, actualul procuror general al…

- Invitat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, difuzata pe libertatea.ro și Facebook Libertatea, Rareș Bogdan i-a dat replica lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD l-a numit „mascarici”, luni seara, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la Romania TV. „Acest mascarici te va invinge in alegeri!”…

- Andreea Banica n-a rezistat tentației de a-și incerca norocul la cazinou pe perioada cat a fost plecata in turneu in America. Artista a fost plecata intr-un lung turneu peste Ocean, in mai multe orașe. Vedeta a ajuns și in Las Vegas, unde și-a incercat norocul la cazinou. Aceasta a jucat, insa n-a avut…

- Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are o cariera muzicala și o viața personala așa cum și-a dorit. Puțini sunt insa, cei care știu de unde a plecat interpreta și cum a fost drumul ei spre succes. „Parinții mei și-au creat un stil de viața cat de cat OK pentru mine, sa nu…

- Daniela Gyorfi nu va fi alaturi de fiica sa, Maria, cand aceasta va implini 8 ani. N-a fost langa ea nici in timpul Sarbatorilor de Iarna și, pentru ca asta i-a frant sufletul copilei, i-a promis, ca recompensa, o vacanța. Maria, fiica Danielei Gyorfi și a lui George Tal, simte pe pielea ei ce inseamna…

- Potrivit unui comunicat al MAE, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic. "Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor…

