Opulenta Margaretei ia la palme decenta afisata de Regele Mihai

- Adrenalina si tensiune la o cursa a celor mai tari baieti. E vorba de a patra etapa a campionatului național de Trial, organizat in satul Mereni, raionul Anenii Noi. Este cea mai spectaculoasa si complexa in sportul vehiculelor off-road.

- De ieri, compania low-cost a schimbat pentru a doua oara politica bagajelor de mana, generand confuzie si iritare in randul pasagerilor. Pasagerii Ryanair vor putea lua gratuit la bord un singur bagaj de dimensiuni mici (max 40cm x 20 cm x 25 cm), care trebuie sa incapa sub scaunul din fata. Exemplu:…

- Presedintele ALDE a anuntat, miercuri, la finele unei sedinte a formatiunii pe care o conduce, ca ar vrea sa auda de la ministrul Finantelor informatii ce tin de executia bugetara, avand in vedere ca s-a vorbit despre o eventuala noua rectificare bugetara, a doua din acest an. Mai exact sa fie o reuniune…

- Elevii scolilor din Sectorul 1 si-au desemnat disciplina preferata in cadrul ”Cupei Sectorului 1”: tirul sportiv. Detaliile din culisele intrecerilor de tir sportiv au fost prezentate astazi de catre Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, in cadrul unei conferinte de presa, la care au participat Carmen…

- In runda cu numarul 11 din Liga 5, Seria B, doua echipe au pierdut la „masa verde”, prin neprogramare. Este vorba despre Podgoria Siria si National 2 Sebis, grupari care mai au la dispozitie cateva zile pentru a stinge litigiul financiar cu Asociatia Judeteana de Fotbal, pentru a evita a doua neprogramare,…

- Romanul aflat pe locul 93 ATP se pregateste pentru cea mai importanta infruntare disputata pana la momentul de fata in cariera sa, in care il va intalni pe fostul lider mondial, Roger Federer. Dupa ce a reusit o calificare spectaculoasa in finala turneului de la Basel (Elvetia), Marius Copil numara…

- BERBEC Intampinați dificultați financiare, insa nu este cazul sa va ingrijorați, fiindca este o situație de scurta durata. O persoana apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptați, sunt șanse sa va imbunatațiți situația financiara. S-ar putea ca partenerul de viața sa va reproșeze…

- Un barbat din Marea Britanie a fost arestat dupa ce si-a detonat locuinta in urma unui proces de divort. Ian Clowes le-a declarat politistilor ca nu a vrut sa imparta spatiul cu fosta consoarta. Vecinii barbatului au fost ingroziti cand casa din Poole, Dorst, a sarit in aer. Pompierii au ajuns la fata…