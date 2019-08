Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de guvern, in desfasurare Palatul Victoria. Foto: Arhiva Premierul Viorica Dancila a discutat, ieri, la Bruxelles, cu noua sefa a Comisiei Europene, Ursula von den Leyen. Cu acest prilej, premierul român a aratat ca Energia, Transporturile sau Mediul se numara printre portofoliile…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat, in intalnirea avuta la Bruxelles cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre faptul ca Transporturile, Energia sau Mediul reprezinta domeniile de interes pentru tara noastra

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca transporturile, energia sau mediul reprezinta domenii de interes pentru Romania in ceea ce priveste portofoliul…

- "Referitor la viitorul comisar european din partea Romaniei, am discutat despre faptul ca Transporturile, Energia sau Mediul reprezinta domeniile de interes pentru tara noastra, in ceea ce priveste portofoliul ce-i va fi alocat in Comisia Europeana. Am subliniat faptul ca Romania este o tara…

- ​Premierul Viorica Dancila a anunțat, sâmbata, ca România ar putea cere din nou portofoliul politicilor regionale, având în vedere ca mandatul nu a fost dus la termen, precizând ca a înțeles ca "ar fi de preferat cu un comisar femeie pentru ca am obține un portofoliu…

- "Am vazut si eu ca a aparut in spatiul public aceasta informatie. Nu, categoric nu, nici nu as avea cum. Ganditi-va ca, deja, pe 17 (iulie - n.r.) se da vot pentru Comisia Europeana, asta inseamna ca, daca votul va fi pozitiv, in august trebuie sa vin cu o propunere pentru comisar, va trebui sa negociem…

- “Astazi (marti-n.red.) am fost multumit de reluarea dialogului cu Viorica Dancila, in calitatea ei de prim-ministru al Romaniei si noul presedinte interimar al PSD, ca urmare a deciziei PES de a ingheta relatiile cu PSD la inceputul lunii aprilie", a transmis Sergei Stanisev, presedintele Partidului…

- Comisia Europeana (CE) a transmis, marți, o comunicare conținand exact același mesaj, dar in engleza, cu cea emisa de Guvern, dupa intalnirea premierului Viorica Dancila cu președintele Executivului European, Jean Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans. Este o premiera…