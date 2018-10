Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 18 Octombrie 2018, s-a deschis Romanian Security Fair 2018, cea mai importanta expoziție de tehnica de securitate din din zona Est și Sud-Est Europeana. Expoziția are loc o data la doi ani. Expoziția este gazduita la Pavilionul Central de la ROMEXPO din București. Ajuns la a V-a…

- Practic, pentru prețul unui smartphone nou de la orice magazin, romanii pot sa cumpere o mașina obținuta in urma unei executari silite. De data aceasta, mașinile acestei noi licitații ANAF sunt vandute in Brașov. Daca vreți sa participați la licitație, trebuie sa va prezentați la sediul ANAF…

- Unul dintre cei mai aprigi unioniE™ti a fost declarat persoanAƒ indezirabilAƒ A®n Republica Moldova. Acesta este bAƒnuit cAƒ intenAiona sAƒ desfAƒAYoare activitAƒAi de naturAƒ sAƒ punAƒ A®n pericol securitatea naAionalAƒ sau ordinea publicAƒ.

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de solutii de detectie, anunta participarea sa la editia de anul acesta a Romanian Security Fair - principala platforma locala de discutii pentru companiile care deservesc piata si industria de securitate - in perioada 18-20 octombrie, si va invita la standul 23 pentru…

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de soluții de detecție, vine cu cateva precizari pentru integratorii și utilizatorii de dispozitive din seria VXI, care sa permita operarea acestora in condiții optime, cu rezultate cat mai bune in orice mediu in care sunt instalate. Creata pentru a inlocui vechea…

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de soluții de detecție, recomanda monitorizarea și protejarea locuințelor prin instalarea de sisteme de securitate care sa includa soluții de detecție moderne, adaptate atat locației, cat și bugetului disponibil. Datele statistice arata ca in Romania se inregistreaza…