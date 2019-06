Stiri pe aceeasi tema

- 'Avem in lucru si Strategia Balneo pe care urmeaza sa o promovam, in maximum o luna de zile o sa intre pe masa Guvernului. Este agreata de catre ei (Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania, n.r.) si chiar ne multumeau pentru acest lucru, pentru ca este o strategie pe care iti poti…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, estimeaza ca piața de consultanța imobiliara din Romania a ajuns la o valoare de circa 80 de milioane de euro. Totodata, avand in vedere ascensiunea cifrelor din industrie…

- Romanii care are au plecat in minivacante de Paste si 1 Mai in Romania au cheltuit peste 12,5 milioane euro, numai pentru servicii de cazare si masa, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc."Cei aproximativ 109.000 de turisti romani care si-au petrecut minivacante de…

- Romania a importat, in luna ianuarie 2019, fructe comestibile in valoare de 60,9 milioane lei, cu 7,3% mai putin fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile au totalizat in perioada mentionata 2,6 milioane euro (minus 17,2%), rezultand…

- Circa 315.000 de contoare inteligente au fost instalate incepand cu anul 2010 in judetele din Moldova; Alte circa 400.000 de unitati vor fi montate la consumatori pana in anul 2028; Tot pe partea de „smart grid”, aproape 150 de posturi de transformare din zona urbana vor fi integrate in sistemul SCADA…

- Presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca in acest an prevede o crestere cu circa 20-30% a numarului de turisti, care anul trecut a fost de circa un milion, si o crestere similara…

- Presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca in acest an prevede o crestere cu circa 20-30% a numarului de turisti, care anul trecut a fost de circa un milion, si o crestere similara…

- VOUCHERE DE VACANȚA. „Voucherele de vacanța le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o masura din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important 1.450 de lei pentru 1.2 milioane de romani care or sa cheltuie acești bani, și asta este cel mai important,…