- Mai exact, acesta s-a legitimat cu un document eliberat de autoritațile germane, care nu face parte din categoria documentelor de trecere a frontierei acceptate de statul roman. „Pe 06.04.2019, in jurul orei 18.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota s-a prezentat cetateanul pakistanez…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doi barbați cautati de autoritatile romane fiind condamnați la pedepse cu inchisoarea pentru infractiunea de talharie, respectiv loviri si violente. In data de 08.04.2019, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. In data de 04.04.2019, in jurul orei 14.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, pe sensul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unui automarfar condus de un cetatean turc, 34 de cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din tara.Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 06.03.2019, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II si Petea au depistat la controlul de frontiera doi barbati care au incercat sa intre in tara cu autoturisme cautate de autoritatile din Germania si Franta. In data de 18.02.2019, in jurul orei 06.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Calafat I.T.P.F. Giurgiu au depistat doi cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi deasupra cabinei unui camion, condus de un cetatean turc.Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 15.02.2019, ora 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat o femeie, cetatean din Somalia, care a incercat sa iasa ilegal din Romania, folosindu-se de un document de calatorie pentru refugiati eliberat de autoritatile germane ce apartinea altei persoane. ”In data de 28.01.2019, in jurul orei 16.50, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere spaniol fals. In data de 16.01.2019, in jurul orei 21.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…