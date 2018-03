Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece turisti care duminica au coborat pe snowboard de la Cota 2000 din Bucegi au sunat la 112 si a cerut ajutorul autoritatilor, dupa ce s-au ratacit in zona Vaii Pelesului din masivul Bucegi.

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi montan Platoul Bucegi au intervenit, vineri dupa-amiaza, pentru a salva doi turisti care au ramas blocati in zapada pe drumul Cotei din Sinaia, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii…

- Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, potrivit Agerpres. „In data de 10.03.2018, in jurul orelor ...

- O familie cu doi copii din Constanta care a ramas inzapezita cu masina in zona Padina-Pestera din muntii Bucegi a fost ajutata de jandarmii montan, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita, remis vineri. ''Jandarmii montani de la Postul…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

- Primul apel la 112 a venit de la un avocat din Bucuresti, care a coborat pe schiuri de la Cota 2000, dar a ramas blocat in Canionul Peles. Ulterior, alti 6 schiori au cerut ajutor. Interventia de...

- Jandarmii montani din Sinaia au reusit sa-l recupereze si pe cel de-al saptelea turist blocat in Muntii Bucegi, dupa o interventie de sase ore. Sapte turisti au fost salvati in total, dupa ce au schiat pe un traseu nemarcat si au ramas blocati pe Valea Pelesului.

- Primul apel a fost primit pentru salvarea unei persoane din Bucuresti care a ramas blocata pe un traseu neschiabil, intre Cota 2000-Cota 1500, in zona Canionului Pelesului din Muntii Bucegi. Ulterior, pe acelasi traseu au ramas blocati alti doi schiori. "Primul a ramas blocat cu schiurile…

- Mai multi turisti au ramas blocati duminica seara pe trasee din masivul Bucegi care nu sunt destinate practicarii sporturilor de iarna, jandarmii montani actionand pentru recuperarea si coborarea acestora. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, un avocat din Bucuresti care a coborat…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente."Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul…

- F. T. Ieri dimineata, in jurul orei 11, jandarmii montani au intervenit pe Platoul Bucegi – in zona numita Saua Calugarului – pentru salvarea a doua persoane, respectiv un barbat in varsta de 36 de ani si fiul acestuia, in varsta de numai patru ani. Acestia plecasera de la Complexul Piatra Arsa spre…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica,...

- Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau (Tirolul de Sud), au indicat agentia de stiri ANSA si ziarul local Alto Adige, informeaza Agerpres. Citeste si Risc mare de avalansa in Muntii Bucegi si FagarasReprezentantii hotelului…

- Traseul de acces spre statia meteorologica Retitis - Calimani, marcat cu triunghi albastru inchis, a fost inchis pentru perioada urmatoare din cauza riscului ridicat de avalansa, a anuntat, luni,...

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor ”atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Au facut tot ce le-a stat in putinta, de sambata incepand, pentru a da de urma lu Daniel, tanarul surprins de avalansa produsa pe Valea Costilei. La cautari s-au adus caini special antrenati pentru a gasi persoane surprinse sub zapada, chiar si o drona, s-au sondat suprafete mari de zapada, in conditii…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Salvamontistii din Busteni continua si astazi cautarile in Valea Costilei din Bucegi acolo unde un alpinist a fost surprins sambata de avalansa. Pana acum salvatorii montani au gasit in prapastie fragmente din echipamentul victimei, dar niciun indiciu cu privire la locul in care s-ar putea afla corpul…

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse. Salvamontistii spun ca este imposibil ca barbatul sa fi supravietuit,…

- O echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a participat in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei 2000 - Transfagarașan.…

- Patru turisti au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul noptii de sambata spre duminica, au ramas cu masina blocata in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, transmite corespondentul Mediafax.

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Doua persoane au fost surprinse, sambata, de o avalansa produsa in Masivul Fagaras, in zona Balea, la fata locului ajungand salvamontistii. Este asteptat un elicopter SMURD pentru a prelua victimele, transmite corespondentul Mediafax.

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat…

- Peste 20 de turisti, intre care noua copii, sunt blocati pe Varful Roman din judetul Valcea, din cauza unui drum greu de parcurs, acoperit cu zapada. Intamplarea nefericita s-a petrecut miercuri dimineața. Jandarmii si salvamontistii intervin.

- Jandarmii montani din Dambovița au intervenit, luni, pe trasee din Bucegi, dupa ce mai mulți turiști au ramas inzapeziți. In unul din cazuri, aceștia pornisera pe munte cu mașinile neechipate cu anvelope de iarna, iar GPS-ul ii dusese pe un drum greșit, unde nu au mai putut inainta din cauza zapezii.

- Ore de cosmar pentru 135 de turisti chiar inainte de Anul Nou. Oamenii au ramas blocati pe platoul Bucegi, la Babele, din cauza vremii. Jandarmii din trei judete au intervenit ca sa-i coboare in siguranta de pe munte. Ultimii turisti salvati au ajuns la poale cu doar cateva ore inainte de miezul noptii.

- Aproximativ 130 de persoane au ramas blocate la Babele, in Bucegi. Rafale de vant extrem de puternice s-au starnit din senin, astfel ca telecabina a fost imediat oprita. Toți cei care au vrut sa-și petreaca ziua pe munte sunt acum in imposibilitatea de a se intoarce in stațiuni pentru petrecerea de…

- Zeci de mii de romani au ales sa petreaca la munte Craciunul, bucurandu-se de partii și zapada care, in alte zone ale țarii, inca se lasa așteptata. Meteorologii și salvamontiștii fac apel la turiști sa fie precauți, avand in vedere ca, in Bucegi și Fagaraș, sunt valabile alerte de avalanșa. Cel mai…

- Meteorologii avertizeaza ca, din cauza temperaturilor crescute din ultima vreme, exista un risc major de avalansa in Fagaras si Bucegi. La altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalansa este la nivelul 4, din maximum 5. Este vizata inclusiv zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada are…

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor.

- In plin sezon turistic pe Valea Prahovei, unde gradul de ocupare este de aproape 100%, salvamontiștii ii avertizeaza pe turiști cu privire la pericolele care ii pandesc daca se avanta in zone cu risc de avalansa sau pe trasee ori partii, fara a fi echipați corespunzator.