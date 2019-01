Stiri pe aceeasi tema

- Opt state din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, vor prelua 176 de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana si aflati in prezent in Malta, anunta oficiali citati de publicatia germana Die Welt, potrivit mediafax.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș Bogdan!…

- MAE precizeaza ca un numar de 248 de migranti din diferite tari din nordul Africii au ajuns in Malta si suplimentar fata de acestia au ajus pe coastele malteze doua vase cu 49 de migranti. Ministerul precizeaza ca Romania e dispusa, alaturi de alte state membre, sa ia cinci migranti.

- Contacte diplomatice ''intense'' se desfasoara in cadrul Uniunii Europene pentru preluarea migrantilor aflati pe doua nave ale unor ONG-uri germane in Mediterana, conform unei surse diplomatice europene citate ma...

- Romania se numara printre tarile care se ofera sa primeasca zeci de imigranti extracomunitari blocati la bordul a doua nave umanitare aflate in sudul Marii Mediterane, afirma oficiali europeni citati de presa italiana.Patruzeci si noua de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana se ...

- Romania se numara printre tarile care se ofera sa primeasca zeci de imigranti extracomunitari blocati la bordul a doua nave umanitare aflate in sudul Marii Mediterane, afirma oficiali europeni citati de presa italiana, arata Mediafax.Patruzeci si noua de imigranti extracomunitari salvati din…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul trei din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Cei 11 migranti africani salvati de un vas de pescuit spaniol, care rataceste de zece zile in Marea Mediterana in cautarea unui port de primire, ar putea debarca in Malta, au anuntat duminica guvernul spaniol si o organizatie neguvernamentala, potrivit AFP. "Vasul Nuestra Madre Loreto…

- Potrivit unui studiu efectuat de Banca Mondiala, elevii romani pierd peste 3 din cei 12 ani de formare in sistemul educational, fara sa invete nimic! Peste 40 la suta dintre elevi sunt analfabeti functional chiar daca au terminat 12 clase. Mai exact, pot citi un text, dar nu il inteleg. Concluzia este…