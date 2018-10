Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt codasi la cunosterea limbilor straine in Uniunea Europeana (UE), alaturi de englezi, potrivit datelor publicate joi, 27 septembrie, de catre Oficiul European de Statistica (Eurostat). REPORTAJ/Pasiunea pentru limbile straine, un mod de viața. Un elev galațean va fi premiat la Bruxelles…

- Bulgaria este cea mai ieftina țara din UE atunci cand vorbim despre prețurile la bunuri și servicii, in timp ce la polul opus se afla Danemarca, cu cele mai mari prețuri, arata datele publicate de Eurostat. Datele, care acoperă prețurile bunurilor și serviciilor inclusive cele la alimente,…

- In anul 2016, in unitatile de cazare turistica (hoteluri, campinguri si parcuri de rulote) din Romania erau 326.098 paturi, in crestere usoara fata de 325.841 paturi in anul 2015, mai putin decat in Bulgaria unde erau 328.264 paturi, Ungaria, 446.400 paturi, sau Cehia, 716.563 paturi, arata datele publicate…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Romania a inregistrat in perioada 2000-2016, cea mai mare creștere a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, din Uniunea Europeana, urmata de Ungaria, Slovenia și Letonia, arata un raport publicat luni de Eurostat.Ponderea persoanelor angajate in sectorul guvernamental a…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental. La nivelul Uniunii Europene procentul s-a menţinut aproape stabil, între 15% şi 17% din numărul…