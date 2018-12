Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un sofer din Capitala, a carui masina a luat foc in mijlocul strazii Grenoble din sectorul Botanica. Din imaginile primite la redacția publika.md putem observa ca flacarile s-au extins cu repeziciune. Soferul a iesit la timp din automobil si a scapat nevatamat.

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de inspectorii de patrulare, in seara de 9 decembrie, pe strada Burebista din sectorul Botanica al Capitalei, dupa ce oamenii legii depistat ca acesta conducea in stare de ebrietate si nu avea permis de conducere.

- Un barbat de 36 de ani a fost dus la poliție dupa ce a tulburat ordinea publica. Individul se afla in stare de ebrietate și sarea la bataie avand un comportamet agresiv in fața unui local din sectorul Botanica al Capitalei.

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost zdrobit pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs aseara, in jurul orei 19:00, in sectorul Botanica al Capitalei.Victima a fost spulberata chiar in momentul in care traversa strada regulamentar.

- Si-a taiat amicul de pahar din cauza geloziei. Un barbat a ajuns la spital, iar altul la Inspectorat, in urma unui conflict sangeros. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 20:00, in fata unei cafenele, situata pe o strada din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Accident pe strada Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei. Din imaginile postate pe o retea de socializare putem observa cum o masina de model Hyundai s-a rasturnat in plin trafic. Din primele informatii la volanul automobilului era o doamna. Acesta nu a avut de suferit.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat, marti, ca au retinut un barbat in dosarul violentelor exercitate impotriva fortelor de ordine la protestul din 10 august din Piata Victoriei.