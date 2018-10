Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa-si consolideze apararea fata de amestecuri informatice, iar un grup de state membre condus de Olanda, din care face parte si Romania, a exercitat presiuni in vederea impunerii unor sanctiuni autorilor atacurilor cibernetice in cadrul unei reuniuni a ministrilor…

- Uniunea Europeana incearca sa-si intareasca rezistenta la atacurile cibernetice, iar un grup de state membre, in frunte cu Olanda, a exercitat presiuni luni in vederea adoptarii unor sanctiuni impotriva autorilor unor astfel de atacuri, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe ai UE la Luxemburg.Opt…

- Uniunea Europeana incearca sa-si intareasca rezistenta la atacurile cibernetice, iar un grup de state membre, in frunte cu Olanda, a exercitat presiuni luni in vederea adoptarii unor sanctiuni impotriva autorilor unor astfel de atacuri, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe ai UE la Luxemburg.…

- Prin anumite canale de comunicare, utilizand datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Bucureștiul se lauda ca Romania a inregistrat, in 2017, cel mai mic preț la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul statelor membre ale Uniunii Europene. Ar fi și culmea sa…

- In anul 2016, in unitatile de cazare turistica (hoteluri, campinguri si parcuri de rulote) din Romania erau 326.098 paturi, in crestere usoara fata de 325.841 paturi in anul 2015, mai putin decat in Bulgaria unde erau 328.264 paturi, Ungaria, 446.400 paturi, sau Cehia, 716.563 paturi, arata datele publicate…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Romania a inregistrat in perioada 2000-2016, cea mai mare creștere a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, din Uniunea Europeana, urmata de Ungaria, Slovenia și Letonia, arata un raport publicat luni de Eurostat.Ponderea persoanelor angajate in sectorul guvernamental a…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…