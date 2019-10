Ministrii pentru mediu din Spania, Portugalia, Letonia, Suedia si alte patru state ale UE au formulat aceasta solicitare intr-o scrisoare la care Reuters a avut acces inaintea audierii pentru confirmare a lui Timmermans care are loc marti in Parlamentul European. Desi exista o larga sustinere in UE pentru obiectivul de zero emisii pana in 2050, se mentin diferente intre statele membre in privinta progreselor care ar trebui facute in aceasta directie pana in 2030.

Majoritatea statelor Uniunii au convenit in 2018 asupra unei reduceri a emisiilor de 40%, obiectiv criticat de unii ca nefiind…