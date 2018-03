Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite dintre cei doi vecini din cadrul Uniunii Europene (UE), informeaza dpa. Maas are programata…

- Salonul Internațional de carte de la Paris iși deschide vineri portile pentru publicul larg, dupa ce joi seara, cea de-a 37-a ediție a fost inaugurata de președintele Emmanuel Macron și ministrul culturii francez.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca la preluarea mandatului sau a constatat ca standul Romaniei pentru participarea ca tara invitata de onoare la Targul de Carte de la Leipzig nu era inca realizat. "Un alt lucru pe care am reusit sa-l deblochez…

- Ana Blandiana participa, alaturi de mai multi scriitori romani, la Targul de carte de la Leipzig care se desfasoara intre 15 si 18 martie, si unde Romania este tara invitata de onoare. Cu aceasta ocazie, intr-un interviu pentru „Adevarul”, scriitoarea a vorbit despre activitatea pe care o va avea la…

- Sa raman sau sa plec?, aceasta este intrebarea esentiala intr-o Romanie incercata de ample proteste anticoruptie, dar si de instabilitate institutionala. E o intrebare pe care si-o pun chiar si scriitorii prezenti la Targul de Carte de la Leipzig, unde tara noastra este invitata de onoare. O intrebare…

- Targul de carte de la Leipzig, al doilea ca marime din Germania dupa Frankfurt, s-a deschis joi pentru public, in pofida protestelor impotriva participarii unor edituri cu simpatii de dreapta, relateaza DPA. Ceremonia oficiala de deschidere de miercuri a fost umbrita dupa ce circa 400…

- "Zoom in Romania" este mottoul sub care, la standul Romaniei (Hala 4, E501), in spatii consacrate dezbaterilor, precum Forum Ost-SudOst si Cafe Europa, dar si in alte locatii cunoscute din Leipzig, vor avea loc peste 60 de evenimente care promoveaza autorii romani contemporani. "Promovarea culturii…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a sustinut miercuri, alaturi de premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, discursul inaugural al Targului de Carte de la Leipzig, la care Romania are statutul de tara invitat de onoare, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. "Romaniei…

- Oliver Zille, directorul Targului de Carte de la Leipzig la care Romania este invitat de onoare, a afirmat ca isi doreste "ca literatura romana sa trezeasca interesul specialistilor" si "ca vizitatorii targului de carte sa descopere o tara noua si sa invete sa o iubeasca". "Imi doresc ca literatura…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 16 martie 2018, incepand cu ora 18:30, cea mai noua productie din repertoriul actual, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral…

- Joi, 15 martie 2018, incepand cu ora 17:00, la sala de lectura a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” alba, iubitorii de poezie sunt invitați la o intalnire cu literatura unor scriitori reprezentativi pentru literatura din județul satu Mare. Cu acest prilej vor fi lansate carțile ”Aripi de lut”, autor…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a organizat, in Parlamentul European din Bruxelles, o conferința istorica privind implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial și contextul Marii Uniri de la 1918. Conferința a fost marcata și de lansarea volumului…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe pe 15 martie. Ministerul Culturii va organiza peste 60 de evenimente, in prezenta unor autori romani de renume, printre care: Mircea Cartarescu, Nora Iuga sau Andrei Plesu.…

- Romania este in acest an invitata de onoare a Targului International de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii si unul dintre cele mai vechi targuri de acest gen din intreaga lume, care va debuta pe 15 martie. Potrivit unui comunicat…

- Anul acesta, Romania este țara invitata de onoare a Targului Internațional de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii și unul dintre cele mai vechi targuri de carte din intreaga lume, care va debuta saptamana viitoare, pe 15 martie. Astfel, Ministerul…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Timp de sase zile am insotit un jurnalist german venit sa intervieveze o serie de scriitori romani mai tineri si mai putini tineri (de la Anastasia Gavrilovici - cea mai tanara - pana la Nora Iuga, care pe 4 ianuarie a implinit 87 de ani), in vederea prezentarii literaturii romane contemporane la Deutschlandradio…

- Scriitoarea suceveana Angela Furtuna va lansa doua volume la Salonul Internațional de Carte de la Paris, programat intre 16 și 19 martie. Este vorba despre volumele „La Ville Blanche” și „Pursinge astral”. Ambele carți au aparut anul trecut la Editura Vinea, din București. La ediția 2017 a Salonului…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- Traducatorul Ernest Wichner a fost nominalizat la premiul pentru categoria carte straina - traducere pentru versiunea in limba germana a romanului "America de peste pogrom" /"Oxenberg & Bernstein", semnat de Catalin Mihuleac, care va fi oferit la Targul de Carte de la Leipzig (15 - 18 martie), anunta…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

