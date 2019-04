Opt români afectaţi de atacurile din Sri Lanka, în duminica Paştelui catolic. Ministrul de Externe a făcut anunţul "Am luat legatura si telefonica cu unii dintre cei care sunt in vacante sau locuiesc in Colombo. Din discutiile pe care le-am avut cu oamenii, am inteles ca nu au fost afectati pana acum in niciun fel de atacurile teroriste. Chestiunea cea mai sensibila este faptul ca un grup de opt copii cu un insotitor erau in Colombo si pana la urma s-a reusit obtinerea unui sprijin. Am reusit sa discutam cu autoritatile si au fost dusi cu totii intr-o unitate militara la periferia capitalei Colombo, unde sunt conditii de securitate foarte stricte", a declarat Teodor Melescanu, la Digi 24. El le-a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

