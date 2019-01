Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu vehiculul in mulțimea care participa la festivitațile de Revelion de la Tokyo, a declarat un reprezentant al Poliției japoneze, care a adaugat ca incidentul este un "act de terorism", precizand ca a fost reținut un suspect, informeaza…

- CRACIUN in TEROARE. Atentat terorist de ultima ora! Mai multe persoane ucise si zeci de raniti Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite marti, in Irak, in explozia unei masini-capcana in orasul Tal Afar, un fost bastion al gruparii Statul Islamic (SI), in nordul tarii, a anuntat…

- Decizie surprinzatoare in Japonia, dupa ce o instanța din Tokyo a decis ca nu va prelungi arestul pentru Carlos Ghosn și Greg Kelly, cei doi foști oficiali de la Nissan. Perioada de detenție pentru cei doi s-a incheiat joi, iar autoritațile au decis sa nu prelungeasca arestul. Astfel, atat Ghosn, cat…

- Un tribunal din Tokyo a anuntat joi ca a decis sa nu prelungeasca detentia fostului presedinte al Nissan Motor Co Ltd, Carlos Ghosn, ceea ce inseamna ca poate fi eliberat in curand din inchisoare, fiind acuzat pentru presupuse abateri financiare, relateaza Reuters.

- Cel puțin 60 de persoane au fost ranite și alte cel puțin 50 au murit, marți, in urma unui atentat sinucigaș la Kabul. In sala erau prezenți cel puțin 1000 de persoane. Atentatul a avut loc la o adunare religioasa care sarbatorea nașterea profetului Mahomed. Atacul este unul dintre cele mai grave din…

- Cel puțin 39 de persoane au decedat și alte aproximativ 40 au fost ranite, in urma unui atac terorist care a avut loc in zona unui hotel din capitala Somaliei, Mogadishu, informeaza agenția de știri Reuters, citat de Mediafax.

- Exploziile au fost urmate de focuri de arma si dupa circa 20 de minute de o a treia deflagratie pe strada intens circulata, relateaza Reuters, itata de Agerpres. "Deocamdata avem 17 civili ucisi confirmati. Acestia se deplasau cu transportul public la fata locului cand au avut loc exploziile…

- Cel putin zece credinciosi crestini au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea Minya din centrul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP si Reuters. Nicio grupare nu a revendicat in…