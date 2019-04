Opt persoane si-au pierdut viata duminica in timpul furtunilor puternice care au lovit sudul Statelor Unite, relateaza luni dpa. Potrivit mass-media, opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii si-au pierdut viata in comitatul Angelina din Texas in momentul in care masina in care se aflau impreuna cu parintii lor a fost lovita de un copac. In West Monroe din statul Louisiana, un baiat de 13 ani a murit in urma unei viituri. O femeie si-a pierdut viata in momentul in care locuinta ei mobila…