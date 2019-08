Cele opt decese au avut loc miercuri si joi in cinci provincii din regiunea muntoasa Tay Nguyen, a raportat Comisia pentru prevenirea dezastrelor naturale.



Peste 1.435 de case si 10.199 de hectare de culturi au fost afectate de inundatii, in special in provincia Lam Dong.



Unele zone din regiunea afectata s-au confruntat cu pana la 300 de milimetri de ploaie intre zilele de luni si joi.



Circa 220 de familii au fost evacuate joi in provincia Dak Nong de teama ca barajul hidroelectric Dak Lar ar putea ceda.



Ploile sunt asteptate sa continue pe parcursul zilei…