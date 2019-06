Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane aflate intr-o barca sparta pe barajul Mihoiești au fost salvate vineri de pompierii din Campeni. Stația de pompieri Cimpeni a intervenit vineri, 28 iunie, cu o autospeciala și o barca pentru salvarea a opt persoane aflate intr-o barca sparta pe barajul Mihoiești. Potrivit ISU Alba, nici…

- Stația de pompieri Cimpeni a intervenit cu o autospeciala și o barca pentru salvarea a opt persoane aflate intr-o alta barca, gonflabila. Intervenția s-a produs pe acumularea de la barajul Mihoiești. Reprezentații Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba au transmis ca nici o persoana nu a avut…

- Pompierii militari au evacuat preventiv 104 de persoane, iar alte 48 surprinse de viituri au fost salvate in ultimele 24 de ore, iar avertizarea timpurie prin sistemul Ro-Alert si adoptarea masurilor de autoprotectie de catre populatie au facut ca evenimentele sa nu se soldeze cu victime. "Interventiile…

- Comuna Valea Calugareasca este una dintre localitațile din Prahova grav afectate de inundațiile produse in urma ploilor torențiale de vineri seara, 30 mai 2019. Pompierii militari au evacuat 29 de persoane din calea apelor, opt persoane, printre care și patru copii, fiind scoase de pompieri din viiturile…

- Codul de vreme rea instituit de meteorologi a adus probleme in prima zi a lunii mai in judetul Hunedoara. La munte a nins, iar in restul zonelor au cazut cantitati importante de ploaie. Torentii stransi de pe versanti au umflat vaile, iar apele au rupt malurile. A nins abundent in Masivul Parang,…